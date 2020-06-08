بيونسيه تلقي خطاباً لخريجي 2020.. "أنتم الإجابة على جيل من الصلوات"

ألقت النجمة "بيونسيه" خطاباً لخريجي الجامعات لعام 2020 من خلال موقع "يوتيوب" يوم أمس الاحد.

وبدأت نجمة البوب البالغة من العمر 38 عاماً بتهنئة الخريجين الذين تغلبوا على الأحداث غير المسبوقة في البلاد بما في ذلك أزمة وباء كورونا العالمية والمظاهرات االغاضبة عقب مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السوداء.

وقالت بيونسيه في خطابها: " أنت تحقق أشياء لم يكن والداك وأجدادك يتخيلونها لأنفسهم، فأنت الجواب على جيل من الصلوات"، ثم صفقت بعد ذلك.

وتابعت قولها: "شكراً لك على استخدام صوتك الجماعي وإخبار العالم أن حياة ذوي البشرة السوداء مهمة فلقد قتلنا كل من جورج فلويد وبرونا تايلور والكثير منهم، لقد تركنا جميعاً محطمين لقد تُركت البلاد بأكملها تبحث عن إجابات".

وأضافت بيونسيه: "لقد رأينا أنه يمكن أن نبدأ عجلات التغيير وقد بدأ التغيير الحقيقي معك، فهذا الجيل الجديد من خريجي المدارس الثانوية والجامعات التي نحتفل بها اليوم".

واختتمت حديثها حول حياتها المهنية التي وصفتها بأنها تتعرض للتحيّز الجنسي فقالت: "لا يزال الرجال يسيطرون على الحياة المهنية وبصفتي امرأة لم أر ما يكفي من النماذج النسائية التي أُعطيت فرصة للقيام بما يجب القيام به لإدارة الشركة والملكية والأفلام والجولات".

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