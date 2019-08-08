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بيونسيه حامل بطفلها الرابع! فما علاقة اللون الأرجواني؟

منشور 08 آب / أغسطس 2019 - 01:00
بيونسيه
بيونسيه

تعيد النجمة الأمريكية "بيونسيه" الجدل من جديد بشأن حقيقة حملها بمولودها الرابع بعد أن لاحظ معجبوها تكور بطنها في آخر إطلالة لها.

شاركت "بيونسيه"، البالغة من العمر 37 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور اتخذت طابع اللون الأرجواني، حيث أطلَّت مُرتديةً فستان كاروهات باللونين الأبيض والأرجواني من العلامة التجارية " ألتوزورا " بقيمة 1295 جنيه استرليني، إلّا أن متابعيها لاحظوا بروز بطنها رغم محاولتها إخفائه بكلتا يديها وحقيبتها الخشبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ومن بين التعليقات، كتب أحد المستخدمين: "دعوني أبحث عن دلالة اللون الأرجواني والأشياء المتعلقة به.. ربما يكون دليلًا"، وعلَّق آخر "يا الهي، هل لاحظتم تكور بطنها؟"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ويعتقد رواد مواقع التواصل أن "بيونسيه" تبعث إشارات وتلميحات حول حملها عبر منشوراتها، ففي وقت سابق، نشرت صورة لتمثالين ذهبيين لأسد ولبؤة ملتفين حول بعضهما البعض كالجنين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:بيونسيهحاملتكور بطنجنينمشاهير هولييود

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