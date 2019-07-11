بيونسيه مُرصَّعة بالكريستال في عرض فيلم The Lion King.. وتختار لابنتها إطلالة لا تناسب عمرها! (فيديو)

تُعتبر النجمة الأمريكية "بيونسيه" من أشهر النجمات العالميات وأيقونة في الموضة والجمال، وباستطاعتها لفت الأنظار بكل سهولة دون بذل مجهود يذكر.

خطفت "بيونسيه"، البالغة من العمر 37 عامًا، الأنظار ناحية جمالها المُبهر خلال العرض الأول لفيلم "The Lion King"، النسخة الحية عن فيلم الأنيميشن يحمل الاسم نفسه، والمُقام على مسرح دوبلي في مدينة هوليوود يوم الثلاثاء الماضي، حيث تؤدي صوت اللبؤة "نالا".

تألَّقت "بيونسيه" وابنتها "بلو ليفلي" بأزياء مُتطابقة على السجادة الحمراء، فاختارت النجمة ارتداء فستان قصير أسود مُرصَّع بأحجار الكريستال البرَّاقة من توقيع مصمم الأزياء البريطاني " ألكسندر ماكوين"، فبدت ككرة ديسكو مُضيئة وسط الظلام، ونسَّقت إطلالتها بتنورة طويلة من الشيفون الشفاف وزُيِّنَت كذلك بأحجار الكريستال.

وأكملت "بيونسيه" إطلالتها بقلادة ضخمة وأقراط مُتدلية مُرصَّعة بالألماس، وحملت حقيبة يد صغيرة ، وانتعلت صندل أسود مُرصَّع هو الآخر بالكريستال البرَّاق.

واعتمدت النجمة الحسناء تسريحة شعر على شكل جدائل، وأبرزت ملامحها الجذابة بمكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه نود.





من جهة أخرى، ارتدت "بلو ليفلي"، البالغة من العمر 7 أعوام، بليزر أسود مُرصَّع بالكريستال جاء بمقاس أكبر من مقاسها الأصلي بأضعاف، كما ارتدت تنورة مُطابقة لوالدتها، وسرَّحت شعرها على شكل كعكتين جانبيتين مُزيَّنتين بربطات شعر مُرصعَّة.





وفيلم The Lion King هو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي بمنية قصته على أحداث قة الأسد "سيمبا" والذي أنتج أول فيلم له عام 1994 حمل العنوان نفسه.

الفيلم من بطولة "دونالد غلوفر"، "بيونسيه"، "جيمس إيرل"، "جونز و سيث روغن"، و" شيواتال إيجيوفور"، وأشرف على إخراجه "جون فافرو".

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