تأجيل زفاف الأميرة بياتريس للمرة الثانيه.. هل أزمة هاري وميغان السبب؟

بدأت أزمة هاري وميغان في الإلقاء بظلالها على أفراد العائلة الملكية، وخاصة الأميرة بياتريس، فبعدما كان الكثيرون في انتظار الإعلان عن حفل الزفاف الملكي، تم تأجيله للمرة الثانية.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدت أزمة هاري وميغان إلى اضطرار بياتريس (31 عامًا) لتأجيل زفافها للمرة الثانية من "إدواردو مابيلي موززي" (37 عامًا) بعدما كان تم تأجيلها سابقًا على خلفية أزمة الأمير اندرو.

وذكرت عدة مصادر لم يُكشف عن هويتها، إنه على الرغم من عدم تأكيد أي تفاصيل بشأن الموعد المقرر لزفاف "بياتريس"، إلا أنه من المرجح أن يتم في أوائل صيف هذا العام.

وبالإضافة إلى التأجيل، ذكرت الصحيفة أنه في حين أنه كان من المرجح إقامة الزفاف في "الكنيسة الملكية العسكرية" والمعروفة أيضًا باسم "كنيسة الحرس"، في منتزه " سانت جيمز" وسط لندن، إلا أنها أصبحت خارج قائمة الاختيارات الآن.

لا تعد أزمة هاري وميغان هي الوحيدة التي أثرت على حياة الأميرة بياتريس، حيث ساهمت ازمة والدها، الأمير اندرو، في تأجيل حفل خطوبتها، إلا انها لم تتخل عن خطتها، وأقامت حفلًا بسيطًا برفقة بعض افراد العائلة الملكية وأصدقاء من المشاهير في مطعم فاخر بلندن، خلال شهر ديسمبر 2019، عقب فترة وجيزة من اندلاع ازمة والدها.

كما يجدر بالذكر، أنه سبق وتم تأجيل حفل الزفاف وعدم الاعلان عن موعده، عقب ازمة الأمير اندرو.

وجنبا إلى جنب مع تأثير أزمة كل من هاري وميغان ووالدها، أشارت التقارير إلا أن علاقة بياتريس وخطيبها، شهدت توترًا في الفترة الأخيرة، بسبب علاقته المقربة بطليقته "دارا هوانغ"، والتي ذُكر أنها تساعده في انتقاء وشراء الملابس، حتى انها قصت شعره أيضًا واختارت اطلالته من اجل احدى المناسبات.

يحتفظ ادواردو وزوجته السابقة بعلاقة صداقة طيبة حتى الآن، ويتشاركان في حضانة ابنهما، ولكن أحد المصادر المطلعة قال: "بعدما كانت بياتريس مرحبة بصداقة ادواردو ودارا، تفضل حاليًا ان يكون هناك مسافة أكبر بينهما".

وبالإضافة إلى الكشف عن تأجيل زفاف الأميرة بياتريس وعدم إعلان موعده حاليًا، تم الإعلان الأسبوع الماضي، أن الزفاف الملكي المُنتظر لن يتم بثه على التلفزيون.

ويأتي تأجيل الزفاف، بعد يوم واحد من قرار الملكة الصادم وتجرديها هاري وميغان من لقبيهما الملكي وحرمانهما من الدعم المادي.

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