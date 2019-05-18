تاتي تطالب بوقف الهجوم على جايمس تشارلز.. هل ندمت على ما فعلته؟

نشرت "تاتي ويستبروك" مقطع فيديو آخر عبر حسابها على "يوتيوب"، لمعالجة الفضيحة التي تسببتها لجايمس تشارلز، وذلك بعد اتهامها له بالإساءة والخداع.

وطالبت تاتي بإنهاء الكراهية والإساءة التي يتعرض لها جايمس، حيث كان الفيديو بعنوان "لماذا فعلتُ ذلك؟"، إذ أنها أصرّت على أن الفيديو الأول كان عبارة عن دعوة لجايمس للإستيقاظ وتغيير سلوكه فقط، فقالت: "كنت أحاول فقط الوصول إلى شخص يتعذّر الوصول إليه تماماً".

وكان جايمس قد فقد ثلاثة ملايين متابع بعد نشر تاتي لفيديو تهاجمه فيه، بينما زاد متابعينها بحوالي خمسة ملايين، وصرّحت تاتي حول ذلك في الفيديو الثاني: "كنت أعلم أن الفيديو سوف يسبب الكثير من الجدل، لكني لم أظن أنه سيصل إلى هذا الجحيم، أعتقدتُ أنني سأكون الشخص الذي سيهاجم".

وفي نهاية الفيديو، طالبت تاتي المتابعين بوقف الهجوم، بقولها: "أريد أن تتوقف الكراهية والإساءة، لم أنشر الفيديو الاول لهذا السبب"، كما أضافت: "أنا لا أكره جايمس تشارلز، ولا أريدكم أن تكرهوه، وأنا أعرف أن كل هذا بدأ بسببي أنا، لكن أعتقد أنه يجب على الناس الإستيقاظ والتنبه حيال هذه الأمور، وأتمنى أن يكون هذا مصدر للآباء لإجراء احترازهم وتوعية أبنائهم حول الموضوع".

ومن الجدير بالذكر، انه تم ذكر العديد من الروايات حول كيفية إغواء جايمس لرجال وشباب مستقيمين لدفعهم نحو الشذوذ، حيث تلاعب بالكلمات وهو يتحدث معهم كما حاول تشكيكهم حيال ميولهم الجنسية.

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