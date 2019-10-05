تايجا ينشر صورة قبعة زرقاء.. هل يتهم كايلي جينر بالكذب بشأن مواعدته؟

أصرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بأن زيارتها الليلة لاستوديو التسجيل الخاص بمغني الراب "تيجا" كانت بريئة.

ورصدت كاميرات الباباراتزي كايلي برفقة صديقاتها وهي تزور استوديو تيجا في الساعة الثانية من بعد منتصف الليل حيث كان مغني الراب متواجداً هناك في عمل، لكن الغريب في الموضوع هو رحيل صديقاتها لوحدهن في سيارة دفع رباعية بينما بقيت سيارة كايلي الرولز رويس واقفة لبعض الوقت، حيث غادرت بعدها من نفس مخرج تيجا.

وعلى الرغم من نفيها لهذه الإدّعاءات في وقت لاحق وإصرارها على أن هذه الزيارة كانت بريئة ولم تتوجه إلى مكان عمل تيجا، حيث صرّحت: "الغنترنت يجعل كل شيء أكثر دراميتيكية مئة مرة مما هو عليه بالفعل، لم يكن هناك موعد غرامي مع تيجا الساعة الثانية بعد منتصف الليل"، إلا أن مغني الراب قد ألمح بأنها كاذبة.

فنشر تيجا عبر حسابه الخاص على إنستغرام صورةً لرمز تعبيري على شكل قبعة زرقاء يوم الخميس الماضي، والتي وفقاً لقاموس Urban يعتبر رمزاً لشخص عندما يكذب بشأن موقف ما، فكان من غير الواضح ما إذا كان يعني أن كايلي كاذب أو كان يحاول توصيل رسالة أخرى.

وتأتي هذه الادّعاءات بعد انفصالها عن حبيبها ترافيس سكوت وذلك بعد عامين من تواجدهما معاً ولديهما ابنتهما ستورمي، حيث كشفت بأنهما انفصلا سراً قبل أسابيع، فكتبت كايلي: "أنا وترافيس على علاقة جيدة رغم الانفصال وتركيزنا الرئيسي الآن هو ستورمي فابنتنا هي الأولوية".

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