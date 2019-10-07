تايلور سويفت ببليزر كبير الحجم أثناء حضورها حفل SNL.. ولقطة نادرة مع حبيبها جو أليون

حافظ الثنائي الموسيقي الرومانسي "تايلور سويفت وجو ألوين على سرية علاقتهما منذ ظهور شائعات ارتباطهما منذ ثلاث سنوات، فخلال تلك الفترة قيل أن تايلور تقضي الكثير من الوقت في لندن حيث يعيش حبيبها جو.

واستحوذ وصول تايلور إلى حفلة Saturday Night Live في نيويورك يوم السبت الماضي برفقة صديقها جو ألوين، على اهتمام وسائل الإعلام بسبب ظهورهما النادر معاً.

ورصدت كاميرات الباباراتزي تايلور وهي تمسك بيد صديقها لحظة وصولها بينما كانت ترتدي بليزر أسود كبير الحجم مع بنطال مطابق لونه للبليزر ومزيّن بأشكال ملوّنة، ونسّقت معه حذاء فضي لامع، كما اعتمتد تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر.

أما صديقها جو فقد اختار ارتداء بلوزة من الصوف الناعم مع بنطال جينز وبليزر أسود، كما انتعل حذاء جلدي باللون البني.

وانضم إلى الثنائي الرومانسي في الحفل الذي أقيم في المطعم الياباني Zuma عارضات الأزياء جيجي حديد ومارثا هانت.

وحسب مصادر قريبة من الثنائي فقد صرّحوا بأن تايلور وجو جادين في هذه العلاقة حيث قابلت تايلور عائلة جو ويبدو أن الجميع مرتاح للغاية في هذه العلاقة".

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