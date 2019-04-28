تايلور سويفت تصدر أغنية Me مُحققة رقم قياسي جديد.. ورسائل مبطنة داخل الكليب!

عادت المغنية "تايلور سويفت" بقوة، بعد غياب عن الساحة الموسيقية لمدة عامين، حيث جمع فيديو كليب أغنيتها الأخيرة 56.9 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط.

وأطلقت أميرة البوب البالغة من العمر 29 عاماً أغنيتها المنفردة الجديدة Me، يوم الخميس والتي أثبتت نجاحها الكبير على مواقع الانترنت، حيث حصلت على عدد مشاهدات فاق فيديو أغنية Thank U الذي جمع 55.4 مليون مشاهدة في نفس الفترة.

وخلال الفيديو وضعت تايلور لمساتها في رسائل مخفية، حيث احتوى على ثعبان وقطة صغيرة، وقد سيطر على المعجبين نظريات المؤامرة بمجرد إصدار الكليب، ونشروا عبر "تويتر" الأشياء التي رصدوها، فعودة الثعبان الرمز الشهير هو إشارة إلى عداءها مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكانيه ويست.

ويظهر الثعبان باللون الوردي وينفجر على الفور، ويتحول إلى فراشات، مما يشير إلى أن تايلور تبدأ فصلاً جديداً وسعيداً، ومع ذلك فإن الثعبان يظهر من جديد على شكل سحب متعددة، مما يدل على أنها يمكنها العودة بأي وقت ولكن مع ارتفاعها فإنها تخبر الناس أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بعد الآن.

أما من ناحية القطة، فكان المغزى هو أن لديها حيوان أليف جديد، وبالفعل بعد ساعات قليلة شاركت تايلور صورة لنفسها مع حيوانها الأليف الجديد على "إنستغرام".

ويشار إلى ان تايلور ارتدت فستان وردي على شكل قلب ضخم مزخرف، وهو مايلمح حول اسم حبيبها الجديد أو يمكن أن تتحدث عن شائعات جو ألوين مرة أخرى.

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