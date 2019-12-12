تايلور سويفت تكشف إصابة والدتها بمرض خطير للمرة الثانية.. وهذه خطتها للعام الجديد!

كشفت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" عن قرارها بتقليل فترات جولاتها الغنائية العام المقبل مقارنة بما كان مخطط له منذ البداية؛ كي تتمكن من البقاء إلى جانب والدتها ورعايتها نظرًا لحالتها الصحية السيئة.

تحدَّثت "تايلور سويفت" عن إصابة والدتها بالسرطان من جديد، رغم أنها شفيت منه سابقًا، وأضافت أنها تكافح للالتزام بجدول أعمالها المقرر لعام 2020، لذا بدلًا من جولتها المعتادة على مدى ستة أشهر، ستعقد مهرجانًا لمدة شهر لألبومها الأخير Lover بالتعاون مع نجوم آخرين.





وفي لقائها مع مجلة "بيلبورد"، قالت "تايلور": يجب أن أقف إلى جانب عائلتي هذا العام.. هناك العديد من علامات الاستفهام على مدار العام المقبل، لذلك أردت التأكد أن بإستطاعتي العودة إلى المنزل".

ويضم ألبوم "تايلور" الجديد أغنية تحت عنوان Soon You'll Get Better، ويعتقد أنها تدور حولمعركة والدتها الصحية، وجاء في كلماتها:

"ما المفترض بي فعله إن لم تتواجدي؟

لن يعود الوضع إلى طبيعته إن كان كذلك

لقد كانت سنوات من الأمل

وسأظل أقول ذلك؛ لأن عليَّ قوله

سوف تتحسنين."

وتحدَّثت "تايلور" عن صحة والدتها في مقال لمجلة Elle Magazine بعنوان "30 شيءٍ تعلمته قبل الثلاثين"، وكتبت: "لقد علمتني أن هناك مشاكل حقيقية على طرف، وأمور أخرى على طرف آخر.. إصابة والدتي بالسرطان كانت مشكلة حقيقية، واعتدت أن أكون حريصة جدا على حلو الحياة اليومية ومرها."

وأضافت: "أمنح مشاعر القلق، التوتر، وصلواتي لمشاكل حقيقية."

يذكر أن والد "تايلور" كان مصابًا هو الآخر بالسرطان.