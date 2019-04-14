تايلور سويفت تُثير جنون محبيها بساعة عد تنازلي.. فإلى ماذا تُشير؟!

تخطط نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" لمفاجأة معجبيها ومحبيها في الـ26 من أبريل، ما يشير إلى أغنية جديدة على الطريق.

أُطلقت "تايلور سويفت" عبر موقعها الخاص ساعة غامضة ليلة الجمعة، حيث تعمل على العد تنازليًا باليوم والساعة والدقيقة والثانية لتنتهي في الـ26 من أبريل، ولزيادة الغموض، غيَّرت صورة بروفايلها الشخصي عبر موقع "تويتر" إلى صورة لؤلؤية مُشابهة لصورة موقعها، ونشرت تغريدة مُرفقة بصورة قلب وردي مُرصَّع بالوردي.

من جهة أخرى، قد تُشير "سويفت" إلى أمر آخر، فقد كشفت ولعها بساعات العد التنازلي في مقال نًشر على مجلة Elle تحت عنوان "30 شيء تعلمته قبل بلوغ الثلاثين".

كتبت: "أقوم بالعد التنازلي للأشياء التي أثارت حماسي.. عندما مررت بالظلام والأوقات العصيبة، وجدت دائمًا قدرًا ضئيلًا من الراحة والأمل في الحصول على تطبيق للعد التنازلي (مجاني) وإضافة أشياء أتطلع إليها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثير بها النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 28 عامًا، جنون متابعيها، فقد ألغت حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام عام 2017 قبل أن تعود وتنشر مقطع فيديو مدته 10 ثوان يظهر فيه أفعى، بعدها أعلنت عن ألبومها "Reputations".

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