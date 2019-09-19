تايلور سويفت تُشبِّه حياتها بحياة "أم التنانين".. ما العامل المشترك؟!

اعترفت نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" أن علاقة قوية تجمعها بشخصية المقاتلة " دينيريس تارغيريان" من سلسلة المسلسل الأشهر Game of Thrones.

كشفت "تايلور سويفت" (28 عامًا) أنها من أشد المعجبين في للمسلسل الفنتازي الذي عرض الموسم الأخير منه في وقت سابق من العام، وأشارت أنها مولعة تحديدًا بشخصية " دينيريس تارغيريان"، الملقبة بـ"أم التنانين" والتي تؤدي دورها النجمة البريطانية "إيميليا كلارك"، لأنها مُرتبطة بالمعركة التي تخوضها من أجل الحفاظ على القوة التي لديها.





عند إجراء مقارنة بين حياتها وحياة الشخصية، قالت: "لقد حاولت إقناع الناس أنني لست الشخص المُتحكم بوجودي التسويقي، أو حقيقة أنني أجلس في قاعة مؤتمرات عدة مرات في الأسبوع وأتوصل إلى هذه الأفكار... شعرت لفترة طويلة أن الناس يفكرون حول أن وجود امرأة في عالم الموسيقى مجرد مصادفة سعيدة."

وتابعت: "يحب الكثيرون الفنانات الصاعدات، لأنهن قادرات على تكوين صورة حول أن نجاح المرأة طريقه سهل".

وأوضحت أن لدى مشاهدتها المسلسل، ارتبطت بقصة "دينيريس" لأنها تصور سهولة حصول المرأة على القوة بدلًا من الحفاظ عليها، لكن بيَّنت أنها ليس بالضرورة شخصية جيدة بعد ارتكابها العديد من عمليات التقل.

وأضافت أن كلامها مجرد استعارة، فحصول "دينيريس" على قوتها كان أسهل من الحفاظ عليها، وهذا ما جرى مع "تايلور" في مرحلة ما من حياتها المهنية، حيث أوضحت أنها دفعت للجنون في لحظة من حياتها حينما كانت تحاول الحفاظ على حياتها المهنية بالطريقة ذاتها التي صعدت بها.

وقالت: ""من السهل الحصول على السلطة والإشادة والانتباه بدلًا من الاحتفاظ عليها."

كما علَّقت "تايلور" على نهاية المسلسل المثيرة للجدل الذي انتهى بخيبة أمل الكثير من المشجعين، فربطت بين نهايته وبين نهاية علاقة عاطفية.