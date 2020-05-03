تايلور كاميرون يشيد بأمومة حبيبته السابقة جيجي حديد.. وإشاعات تقول بأنه والد الطفل!

كان لدى تايلر كاميرون علاقة عاطفية تجمعه بعارضة الأزياء الشهيرة "جيجي حديد" خلال فترة انفصالها عن النجم زين مالك، وخلال الأسبوع الماضي كشفت جيجي حديد عن خبر حملها بطفلها الأول حيث شاركت هذا الخبر مع حبيبها زين مالك.

وأشاد تايلر بعارضة الأزياء جيجي حديد وتوقّع بأنها ستكون أماً رائعة ولا تصدق حيث أن لديه رؤية كافية حول شخصية جيجي ورأي حول كيف ستكون كأم بالرغم من أن العلاقة التي جمعتهما كانت فترتها قصيرة.

وخلال مقابلة له مع ESPN West Palm صرّح تايلر: "أنا متحمس لها وأنا سعيد فهي ستكون أم رائعة جداً، فهي شخص لطيف ومدهشة".

ورفض تايلر ما أُشيع عن كونه والد الطفل حيث ضحك عندما سُئل عن الموضوع وأجاب: "لا لا" حيث كانت ردة فعله عنيفة بعض الشيء لهذه التلميحات.

وليست المرة الأولى التي يُقال لتايلر مثل هذا الكلام فخلال الأسبوع الماضي كتب أحد المتابعين تهانينا على أنك ستصبح أباً.. جيجي حامل"، ليرد عليه تايلر: "أنت مخطىء في التعليق أنت فظيع".

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