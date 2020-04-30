جيجي حديد حامل بـ"أنثى".. وصور تكشف سرها الصغير!

انتشرت تقارير أجنبية تُفيد أن عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" حامل بطفلها الأول من حبيبها المغني البريطاني ذي الأصول الباكستانية ""زين مالك".

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يٌشار أن "جيجي حديد" (25 عامًا) في شهرها الخامس، وقد برز تكوُّر بطنها في آخر صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" احتفالًا بعيد ميلادها الـ25، حيث تظهر مُرتدية بنطال جينز أزرق ذي خصر عالٍ وكنزة سوداء بياقة عالية.





ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن حفل عيد الميلاد تضمن زينة وردية ابتادءً من البالوات انتهاء بكعكة ميلاد وأكياس هدايا وردية كتب عليها "مرحبًا يا صغيرة" التي حاولت "بيلا حديد" إخفائها عبر وضع إيموجي على شكل زهرة عباد الشمس؛ ما يشيرأن الحسناء تنتظر مولودًا أنثى.



وأكد موقع TMZ تكهنات المعجبين، وكشف أن الثنائي ينتظران مولودًا أأنثى، وقد شاركا الأخبار السعيدة برفقة الأصدقاء المقربين والعائلة.

من جهة أخرى، أكَّد والدة عارضة الأزياء، "بولندا حديد"، الأخبار خلال لقاء لها مع RTL Boulevard، حيث عبَّرت عن صدمتها كيف كُشف سرهم الصغير، وقالت: "لا زلت مصدومة كيف أن سرنا الصغير قد تم تسريبه للصحافة.. بالتأكيد نحن متحمسون".



وأضافت: "أنا متحمسة أن أصبح جدة في سبتمبر المقبل وخاصة بعد وفاة والدتي مؤخرًا، لكن هذه جمال الحياة، روح تغادر العالم وأخرى تأتي.. نشعر بالمباركة ".

وبالعودة إلى مقابلة أجرتها مع مجلة i-D Magazine في شهر فبراير الماضي، ألمحت "جيجي" إلى رغبتها في إنجاب الأطفال حينما تكبر قليلًا في العمر، وأشارت أنها تفكر في اعتزال مهنة عرض الأزياء في حال أنشأت عائلة، وقالت: "أنا أحب الجانب الإبداعي في الموضة، إنه مُرضٍ للغاية. الأشخاص الذين أعمل معهم يجعلونني سعيدة جدًا، أنا محظوظ جدًا لوجودي حولهم. لكن من يعلم؟ ربما سأمضي يومي كاملًا في الطهي!"

يذكر أن علاقة الثنائي بدأت عم 2015 حينما تقابلا في موقع تصوير أغنية Pillow Talk، ورصدا لأول مرة معًا أثناء مغادرتهما حفلة المغني الكندي "جاستن بيبر"، ثم انفصلا عدة مرات وعادا من جديد لاستئناف علاقتهما الغرامية.