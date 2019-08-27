تحت تأثير الهلوسة.. هاري ستايلز يقضم لسانه ويبدع في تسجيل أغانيه!

أطلَّ النجم البريطاني "هاري ستايلز" على غلاف مجلة "Rolling Stones" لعدد شهر سبتمبر، وتناول اللقاء عدة موضوعات عميقة تناولت الجنس، تعاطي المخدرات، وأسرار نجوميته.

كشف المغني، البالغ من العمر 25 عامًا، أن تعاطيه العقاقير المخدرة ساعدت أفكاره الإبداعية على التدفق أثناء تسجيل ألبومه الغنائي، لكن لم يكن الأمر بتلك السلاسة على الدوام، فقد انتهت إحدى تجاربة بشكل مؤلم حينما قطع لسانه بأسنانه، نتيجة تناوله الفطر السحري الذي له أثار مهلووسة.

وأضاف إلى أنه كان يشرب المارغريتا في الساعة العاشرة صباحًا، وأشار إلى المكان الذي تناول فيه الفطر السحري وقطع لسانه، يقول: "هذا هو المكان الذي وقفت فيه وتناولت الفطر، ثم قطعت لساني، لذا كنت أحاول الغناء بينما الدماء تسيل من فمي"، ومن هنا قد يستوحي اسم ألبومه الجديد "Mushroom and Blood" أي "فطر ودماء".

ورغم تلك التجربة المؤلمة، إلّا أنه قد يعيد الكرَّة من جديد، لما حظيه من متعة في تجربة ذلك، وخاصة إذا ما قرر تسجيل ألبوم غنائي.

وتابع أن حادثة انفصاله عن حبيبته السابقة "كاميل روي"، وإن لم يذكر اسمها في المقابلة، أشبع ألبومه الغنائي بالأفكار والمشاعر.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعاون فيها النجم الشاب مع المجلة، فقد أطلَّ على غلاف مجلتها عام 2017 حينما كان بعمر الـ23، واختار إطلالة أكثر حشمة ورومانسية مُرتديًا كنزة بيضاء مُزيَّنة بخط أحمر، بينما حدَّقت نظراته بعدسة الكاميرا بطريقة حالمة، وانسدلت خصلات شعره الأمامية على عينه.

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