إليكم موعد إصدار فيلم Ticket to Paradise لـ"جورج كلوني" و"جوليا روبرتس"

استقرت الشركة المنتجة لفيلم Ticket to Paradise على موعد نهائى لطرحه في السينمات بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2022، وذلك وفقًا لمجلة Variety.

ويجمع فيلم Ticket to Paradise الكوميدي الرومانسي النجمين "جوليا روبرتس" و"جورج كلوني".

يذكر أن الفيلم من إخراج "أل باركر" الذي عمل على لم شمل النجمين مجددًا منذ أن اجتمعا في Ocean’s Eleven عام 2001 ، و Ocean’s Twelve عام 2004 ، وMoney Monster عام 2016.

ويلعب النجم "كلوني" والبالغ من العمر 59 عامًا و"روبيرتس" دور زوجين سابقين يتطلعان إلى المساعدة في توجيه ابنتهما لعدم ارتكاب أي أخطاء قد ارتكباها في العلاقات السابقة.

من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم -الذي كتبه باركر مع دانيال بيبسكي- في وقت لاحق من هذا العام في كوينزلاند، أستراليا.

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