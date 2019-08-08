تحويل شخصيات مسلسل Friends إلى ألعاب ليغو.. شاهد الفيديو!

سيسعد عشاق المسلسل التلفزيوني الأشهر "Friends" حين معرفتهم أن شركة LEGO ستحوِّل شخصيات نجومهم المفضلين إلى مكعبات ليغو؛ كي يتمكنوا من اللعب معهم وقت ما يشاؤون.

نشرت شركة "ليغو" مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع "تويتر" تشوِّق من خلاله متابعيها وتثير فيهم الحماس الذي بانتظارهم، فقد أعيد تصوير مقطع الشارة الرئيسي من المسلسل الأمريكي لكن على طريقة المكعبات، حيث تظهر الشخصيات "روس"، "مونيكا"، "ريتشل"، "شاندلر"، "جوي"، و"فيبي" جالسون فوق أريكة برتقالية.

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/1NJixdnM7S — LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) August 6, 2019

وقبل انتهاء المقطع، تمد "مونيكا"، التي تلعب دورها النجمة الأمريكية "كورتني كوكس"، يدها لإطفاء المصباح كما في المسلسل.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعاتهم، فكتب أحدهم: "هل فقدت الحياة؟ هل هذه الجنة؟"، وعلى الفور أجابت الشركة بتعليق، جاء فيه "لا نعتقد أنك مُت، لكن للبعض هذه الجنة."

يجدر الإشارة إلى أن المسلسل استمر لمُدّة 10 أعوام، وحقق نجاحاتٍ ساحقة حتّى بعد انتهاء آخر حلقة من أجزاءه العشرة في عام 2004، إذ ما زال يُعرض حتّى يومنا هذا، أي بعد 14 عاماً على انتهاءه، إلى جانب صفحات السوشال ميديا العديدة المُمتلئة بأكثر لقطات المُسلسل المُضحكة.