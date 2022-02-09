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ترشيح الفيلم الياباني Drive My Car لجوائز الأوسكار.. 3 ساعات من الحب والخسارة

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 10:12
Drive my car
Drive my car

في حال كنت تبحث عن فيلم رائع لأمسيتك، فلا بد أنك سمعت عن فيلم "Drive My Car" المرشح لعدة جوائز أوسكار، فأحداثه الملحمية التي تستمر لثلاثة ساعات حول الحب والخسارة ستدفعك لإنهائه في جلسة واحدة.

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لا يعتبر فيلم "Drive My Car" للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي (Ryusuke Hamaguchi) مجرد فيلم رائع وحماسي، بل مرشح شرس في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن عدة فئات هي: فئة أفضل فيلم سينمائي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل فيلم عالمي للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية.

 

وبينما كان نجاح "Drive My Car" في الترشيحات مفاجأة سارة، إلا أنه كان متوقعًا؛ فقد أشيد به في مهرجان "كان" السينمائي العام الماضي، كما يعتبر أول فيلم يفوز بجائزة أفضل صورة من قبل أكبر ثلاث مجموعات نقاد في الولايات المتحدة: دائرة نقاد السينما في نيويورك ، وجمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس، وجمعية النقاد والجمعية الوطنية لنقاد السينما؛ وذلك منذ عرض فيلم "The Social Network" عام 2010.


أحداث فيلم Drive My Car


تدور أحداث الفيلم حول مخرج مسرحي يدعى "يوسوكي كافوكو"، يلعب دوره الممثل الصيني هيديتوشي نيشيجيما، مقيم في طوكيو ومعروف بإنتاجاته متعددة اللغات حيث يتحدث الممثلون من جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. 

"يوسوكي" متزوج من كاتبة تلفزيونية تدعى "أوتو"، تجسد دورها الممثلة ريكا كيريشيما، ويرتبطان بعلاقة جسدية محبة، حيث تتولد في عقل "أوتو" أفكارًا لقصصها بعد ممارستها الجنس، فترويها لزوجها في حماسة بعد الجماع. لكن الاستقرار لا يكتمل، فيكتشف "يوسوكي" وجود علاقة غرامية تجمع زوجته بممثل شاب ووسيم، لكنه يلتزم الصمت إزاء الموضوع ولا يواجهها بخيانتها. وبعد ذلك، تموت أوتو فجأة بسبب نزيف في المخ وتدفن جميع أسرارها معها.

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بعد وفاة زوجته، يعيش "يوسوكي" في دوامة حزن بسبب خسارته ويفكر في سر زوجته، ويقرر السكن بعيدًا عن المسرح كي يتمكن من سماع صوته وهي تقرأ حوارًا من مسرحية "تشيخوف" بعنوان "Uncle Vanya" أثناء قيادة سيارته الحمراء، لكن المنتجين يفرضون عليه استئجار سائقًا، فتُعيَّن "ميساكي واتاري"، التي تلعب دورها الممثلة "توكو ميورا"، كسائقة خاصة له.

يذكر أن الفيلم مقتبس من قصة كتبها الكاتب الصيني هاروكي موراكامي بعنوان "رجال بلا نساء" عام 2014.
 

كلمات دالة:مسلسل صينيdrive my carقد سيارتينجومفنالأوسكار

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