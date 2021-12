إليك أروع 7 مسلسلات كورية لعام 2021 على الإطلاق

من مسلسل Squid Game إلى Snowdrop و No We Are Breaking ، إليك أفضل مسلسلات كورية 2021 والتي يجب أن تضعها في قائمة المشاهدة الخاصة بك.

وقد بدأ هوس الدراما الكورية بعد انتشار الأغاني الكورية الناجحة مثل Crash Landing On You و Itaewon Class و It’s Okay to Not Be Okay، وستسعد بمعرفة أنه من المقرر إطلاق عدد من الأعمال الدرامية الكورية البارزة هذا العام مع توسع منصة Netflix نطاق عملها في آسيا واستئجارها استوديو في كوريا الجنوبية تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع.

إلى جانب جميع الأفلام الجديدة القادمة إلى Netflix وإصداراتها الجديدة لهذا الشهر، حافظ على هذه الأعمال الدرامية الكورية في قائمتك فستمنحك الإثارة للهروب من واقعك؛ إذ أن أشهر الأسماء في كوريا الجنوبية بما في ذلك "يونغ يوو" و"سونح جونغ كي"، و"جون جي هيون"، سيعودون إلى الشاشة الصغيرة، حيث يتطلع عام 2021 بالفعل إلى أن يكون عامًا قويًا آخر للدراما الكورية.

من القصص الرومانسية المليئة بالعاطفة، وأفلام الإثارة التي لا تشوبها شائبة إلى الخيال العلمي المثير، إليك أشهر مسلسلات كورية 2021.

مسلسلات كورية 2021

Sisyphus: The Myth



حادث مبهم وغامض يُدخل مهندسًا عبقريًا إلى أسرار خطيرة للعالم، وامرأة قادمة من المستقبل تبحث عنه.

هان تاي سول، أحد مؤسسي شركة Quantum and Time، هو مهندس عبقري يتمتع بأعلى مستوى من مهارات الترميز والمظهر المتميز الذي يفوق إحساسه الهندسي بالموضة. نظرًا لإنجازاته المبتكرة، فإن شركة Quantum and Time عالمية المستوى يطلق عليها اسم "معجزة الصناعة الهندسية في كوريا الجنوبية".

وفي الواقع، تسبب تاي سول في تقلب أسهم شركته بعد وفاة أخيه قبل عشر سنوات. وفي يوم من الأيام، شهد شيئًا لا يُصدق وللوصول إلى الحقيقة، انطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر.

كانغ سيو هاي إحدى الناجيات من عالم بائس في المستقبل تسافر عائدة لإنقاذ هان تاي سول معتمدة على مهارات البقاء التي تعلمتها من العيش بين أفراد العصابات وأمراء الحرب.

Beyond Evil



يدور المسلسل، الذي يعتبر أحد مسلسلات كورية 2021 ، حول رجلين شجاعين مستعدين للذهاب إلى أبعد الحدود في سعيهما وراء قاتل متسلسل هز مدينتهما الهادئة.

يجرى تخفيض رتبة "لي دونج سيك"، الذي عمل محقق سابق، لأداء مهام وضيعة في محطة Manyang Police الفرعية. وحينما بدأ الاستقرار في حياة سلمية، يجرى نقل رئيسه الجديد، المحقق هان جو وون، ورغم صفاته الرائعة ومكانته الاجتماعية العالية ، يحمل ذلك المحقق سرًا قديمًا.

ويعتبر "جو وون" محقق من النخبة ووالده هو المرشح النجم لمنصب الرئيس القادم لوكالة الشرطة الوطنية.

عندما تحدث سلسلة من عمليات القتل البشعة يتشكل نمط يعيد بشكل غريب للذاكرة بعض قضايا القتل المتسلسلة الباردة التي حدثت قبل 20 عامًا؛ فيتعاون دونغ سيك وجو وون ويتعهدان على إيقاف هذا الجاني الشرير في مساراته.

وبينما يتقدمان في عملية التحقيق يضطران إلى النظر بشكل أعمق مما توحي به الأدلة، والتشكيك في مسؤولية كل من يحيط بالقضية، بما في ذلك مسؤوليتهم.

Vincenzo

تجمع هذه الدراما الكورية بينها وبين حرب العصابات والمافيا، وتدور حول رجل كوري يدعى "بارك جو هونغ" تتبناه عائلة مافيا إيطالية بعمر الثامنة وينشأ في حياة إيطاليا الغوغاء، وحينما يصبح بالغًا يعمل كمستشار لصالح المافيا ويدعى باسم "فينتشنزو".

عندما يتوفي والده بالتبني، يشرع شقيق "فينتشنزو" بالتبني في قتله، ما يجبره للفرار إلى عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، وهناك يلتقي بالمحامية "هونغ تشا يونغ" التي تعمل جاهدةً على كسب القضايا بأي ثمن، فيقع في حبها ويحقق العدالة الاجتماعية.

Mouse

يدور العمل الدرامي حول قصة مشبوهة تطرح سؤالًا رئيسيًا ألا وهو "ماذا لو تمكنا من التعرف على المضطربين عقليًا مقدمًا؟".

لقد تركت جرائم القتل الوحشية التي ارتكبها قاتل متسلسل مجنون الأمة بأكملها محاطة بالخوف وسادت الفوضى في الأرجاء. حينها يقدم ضابط الشرطة المبتدئ الساعي للعدالة "جونغ با ريوم" على مواجهة القاتل وجهاً لوجه، وحينما ينجو من لقائه الخطير، تبدأ الحياة بالتغيُّر أمام عينيه.

Taxi Driver

تدور أحداث هذه الدراما التي تعتبر إحدى مسلسلات كورية 2021 حول "دو جي" خريج الأكاديمية البحرية الكوري تتحول أيامه إلى عذاب بعد مقتل والدته على يد قاتل متسلسل.

أثناء شعوره بالظلم والانكسار، يعمل "جانغ سونغ تشول" على تجنيد "دو جي" للعمل في شركته "Rainbow Taxi". وبعيدًا عن خدمة سيارات الأجرة العادية، فإن الشركة تعتبر منظمة سرية تنتقم للضحايا الذين لم يحميهم القانون.

يصبح "دو جي" سائقًا مميزًا يقدم انتقامًا مرضيًا. وفي الوقت نفسه، تشعر "ها نا هي"، المدعي العام الذي يحقق في سلوكات شركة Rainbow Taxi، بالغضب من سلوكهم الخارج عن القانون، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالارتباك لرؤيتهم يحلون قضايا لا يستطيع القانون ذلك.

بين أولئك الذين يعتقدون أن الانتقام يجسد العدالة الحقيقية وأولئك الذين يلاحقون الخارجين عن القانون، يسعى "دو جي" إلى ما تعنيه العدالة حقًا.

Youth of May

تدور أحداث المسلسل حول "هي تاي" الذي يصبح مصدر فخر مدينة غوانغجوعند التحاقه بكلية الطب بجامعة سيول الوطنية مع أعلى الدرجات. لكن يصر صديقه المقرّب "كيونغ سو"، الناشط المؤيد للديمقراطية، على أن يفتحا عيادة غير قانونية للطلاب الهاربين من الحكومة.

وفي يوم من الأيام يصاب عامل مصنع خلال إحدى المظاهرات، وكمقابل تكاليف نقل نفسه وعامل المصنع بتكتم إلى مسقط رأسه، يجب على "هي تاي" الذهاب إلى اجتماع زواج رتبه له والده.

في هذا الاجتماع، يلتقي "هي تاي" بـ"ميونغ هي"، الممرضة المكافحة، والتي وافقت الذهاب لهذا الاجتماع كبديل لصديقتها "سو ريون"، لأنها بحاجة إلى إحضار تذكرة السفر للدراسة في ألمانيا، لكنهما يقعان في حب بعضهما البعض.

وفي مايو 1980، وسط العاطفة الشديدة والصيحات المطالبة بالديمقراطية التي تردد صداها في جميع أنحاء غوانغجو، يجد هي تاي وميونغ هي نفسيهما في مأزق.

Doom at Your Service

تدور أحداث المسلسل حول "تاك دونغ كيونج" التي تعمل بجد منذ وفاة والديها، فتبدأ حياتها تصبح أكثر استقرارًا بعد عملها كمحررة روايات على شبكة الإنترنت لمدة 6 سنوات، إلَّا أن السعادة لا تكتمل، حيث يتم تشخصيها بالإصابة بورم أرومي دبقي (سرطان الدماغ).

تلوم "دونغ كيونج" حياتها التعيسة وتتمنى لو بمقدورها إلقاء تعويذة على كل شيء كي يختفي؛ ما يؤدي إلى ظهور "ميول مانغ" عن غير قصد، وهو شخصية غير بشرية وليس آلهة.

يعرض "ميول مانغ" خدماته، فتبرم :دونغ كيونج" معه عقدًا لمدة 100 يوم للمخاطرة بحياتها وحبها.