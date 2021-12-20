إليك أروع 5 افلام كورية تناسب فترة الكريسماس

تمتلئ افلام كورية كريسماس بالأحداث الشيقة والعواطف العميقة والمواقف السعيدة والحزينة على حد سواء.

وبما أن موسم الأعياد على الأبواب، فهل هناك طريقة أفضل لقضاء ليالي الشتاء الطويلة أكثر من احتضان بطانيتك أثناء مشاهدة فيلم كوري يناسب فترة الكريسماس.

ولإضافة القليل من التوابل لإجازتك إلى قائمة أشهر افلام كورية تناسب فترة الأعياد:

افلام كورية كريسماس

Woojoo’s Christmas

لعيش روح موسم الأعياد الحقيقي، يتوجب عليك مشاهدة هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى "وجو"، تبلغ من العمر 38 عامًا، تقرر بعد وفاة والدتها مغادرة حياة المدينة الكبيرة والبدء من جديد في بلدة ريفية صغيرة لتحقيق حلمها؛ فتعمل على تحويل متجر تحف إلى مقهى لأعمالها.

وبدلاً من مقابلة رجل وسيم و أعزب يكون شريكها الروحي، تصادف الأم الحزينة نساء آخريات أصغر منها سنًا يشاركنها ماضِ مشابه، حينها تبدأ السيدات الثلاث اللواتي يؤدين أدوارهن كل من "كيم جي سو"، و"هان إي جوي"، و"يون سو مي" في صنع معجزات عيد الميلاد بأنفسهن.





Josée



على الرغم من أن هذا الفيلم ليس من نوع افلام كورية كريسماس ، إلا أنه مليء باللحظات الدافئة والغامضة والجيدة التي تشعر وكأنها تنتمي إلى هذه القائمة. الفيلم من بطولة "هان جي مين" و"نام جو هيوك"، ويروي قصة "جوزيه"، وهي امرأة شابة تخلى عنها العالم بينما تعيش في نسختها الخاصة من الواقع، تأخذ حياتها منعطفًا غير متوقع بعد لقاء "يونغ سيوك".

وفي رهبة من خيال "جوزيه" وطريقتها الفريدة في التعامل مع حقائق الحياة القاسية، وجد "يونغ سوك" نفسه منجذبًا إلى هذه الشابة الرائعة. وكلما زاد الوقت الذي يقضيه الاثنان معًا، كلما بدآ في إدراك مشاعرهم الخاصة، مما يسمح للمشاهدين بتجربة كل تلك الزيجات الدافئة الرائعة التي تأتي مع الوقوع في الحب.

Christmas in August



مع تشخيص بطل هذا الفيلم بمرض عضال بينما لا يزال في مقتبل العمر، فأنت على موعد مع أحداث عاطفية ستدفعك للبكاء. ومع ذلك، لا يجب أن يفوتك مشاهدة هذا الفيلم لمجرد أن مقدمته حزينة للغاية.

في مكان ما في سيول، يدير "جونغ وون" استوديو صور صغيرًا في الكوخ المتواضع الذي ورثه من والده. وهناك، يتابع روتينه اليومي المتمثل في تهدئة العملاء المضحكين، وتكبير صور الناشطين في الأحياء، وتأطير الصور بعناية لتزين مذابح الجنازات.

وبالنسبة ل"جونغ وون"، يبدو أن الحياة عبارة عن سلسلة من الأحداث السلمية، لكنه يشعر أن وقته على الأرض محدود بعد وصوله إلى منتصف الثلاثينات من عمره عقب تشخصيه بمرض العضال، فيقبل مصيره رغم قلقه على والده المسن وأخته الصغرى.

تحاول إحدى زبائنه الدائمين "دا ريم" لفت انتباهه قليلاً، الأمر الذي يثير مشاعره تجاهها وتبدأ قصة حبهما.

ومع تدهور صحته تدريجيًا، يواجه "جونع وون" مهمة مؤلمة تتمثل في توديع عائلته وأصدقائه والاستوديو و"دا ريم".

The Beauty Inside



ماذا ستفعل إذا استيقظت بوجه جديد كل يوم؟ لكن يبدو أن "أوو جين"، الرجل الذي يعمل كمصمم أثاث للحصول على لقمة عيشه، معتاد على هذا الوضع؛ فهو يتحول إلى رجل مسن، أو ولد صغير، أو امرأة بدينة، أو رجل أجنبي، لذلك أصبح الأمر طبيعي بالنسبة له. ولا يعلم بحالته سوى عدد قليل من الأشخاص هم والدته وصديقه المقرب "سانغ بايك".

تدو أحداث الفيلم، الذي يعتبر واحدًا من افلام كورية كريسماس ، حول لقاء يجمع كل من "جين" وفتاة تدعى "يي سو"، التي تعمل في متجر للأثاث، حيث سرعان ما يقع في حبها. ونظرًا لأن هويته الجسدية تتغير كثيرًا، فإنه يواصل زيارتها يوميًا، متصرفًا كعميل لم تره من قبل.

يستجمع "جين" رباطة جأشه ويتوجه للحديث معها ويطلب منها الخروج معه في موعد غرامي. تسير الأمور بشكل مثالي، لكن يدرك "جين" أنه في حال وضع رأسه في النوم فسوف يستيقظ بشكل آخر؛ لهذا يقرر البقاء مستيقظًا أطول فترة ممكنة.

يبقى "جين" مستيقظًا لمدة ثلاثة أيام، لكنه لم يعد قادرًا على التحمل فيفقد وعيه ويستيقظ بوجه جديد، حينها تتعقد الأمور.

New Year Blues



تدور أحداث الفيلم، الذي يعد واحدًا من افلاك كورية كريسماس ، حول أربعة أزواج مختلفين تمامًا لديهم مشاكل واحتياجات ومخاوف مختلفة جدًا، فيقررون مواجهة مخاوفهم وعقباتهم في بداية عام جديد.

يلتقي "جي هو" محقق الشرطة المطلق من وحدة جرائم العنف بـ "هيو يونغ"، مدربة إعادة التأهيل التي تحتاج إلى الحماية أثناء سعيها لإتمام طلاقها. يعاني الثنائي من مشاكلهما الخاصة، لكنهما يجدان أنه كلما قضيا وقتًا أطول معًا، زاد إدراكهما للقواسم المشتركة بينهما.

من جهة أخرى، هناك "جين آه" و"جاي هيون"هما شابان في العشرينات من عمرهما يمران بأوقات عصيبة في حياتهم ويسافران إلى الأرجنتين، وهناك يلتقيان للمرة الأولى. بمرور الوقت، يدركان أن بإمكانهما إلهام بعضهما البعض لاتخاذ خطوات إيجابية لإعادة بناء أحلامهما.

في غضون ذلك، يقرر "يونغ تشان"، الرئيس التنفيذي لوكالة سفريات، الزواج من خطيبته "ياو لين"، لكن حين تعرضه للغش وسلب أمواله، يقرر الاحتفاظ بالأمر سرًا عنها وعن عائلتها.

وعلى صعيد آخر، تعاني البستانية الشغوفة وهي تحاول أن تنجح علاقتها الرومانسية بحبيبها "راي هوان"، المتزلج على الجليد الذي يمثل بلاده في دورة الألعاب البارالمبية.

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