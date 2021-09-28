ترشيح المسلسل الكوري It's Okay to Not Be Okay لجائزة إيمي.. وهذه قصته

رشح المسلسل الكوري It’s Okay to Not Be Okay لجائزة إيمي الدولية عن دورتها الـ49 في فئة "أفضل مسلسل قصير".

وكشفت شركة الإنتاج "Studio Dragon" الأخبار في بيان رسمي مُشيدةً بالفيلم وإخراجه والسيناريو خاصته: "لقد كان عمل مثالي من كل النواحي، إنتاج مميز وإخراج جميل وتمثيل رائع. إنه مشروع سيُخلد إلى الأبد في قلوب كل العاملين عليه. آمل أن يؤدي ترشيحنا هذا إلى شرف الفوز بالجائزة.”

ويجدر الإشارة إلى حفل توزيع جوائز "إيمي" سيعقد في الـ22 من شهر نوفمبر.

أحداث مسلسل It’s Okay to Not Be Okay

تدور أحداث المسلسل حول "مون غانغ تاي" عامل صحة مجتمعية في جناح للأمراض النفسية ينعم بكل شيء بما في ذلك الجسد الرائع والذكاء والقدرة على التعاطف مع الآخرين والصبر والقدرة على الاستجابة بسرعة والقدرة على التحمل والمزيد. في هذه الأثناء، "كو مون يونغ" كاتبة مشهور لأدب الأطفال، ويبدو أن بسبب معاناتها من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، تظهر بشخصية أنانية ومتعجرفة ووقحة.

ورغم أن "مون غانغ" لا يعترف بوجود الحب، إلَّا أنه يقع في "كو مون" ويجدون أرواحهم وهوياتهم في هذه العملية.