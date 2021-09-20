أفضل مسلسلات تركية رومانسية عشقها العالم العربي

لا شيء أجمل من قضاء وقت فراغك وراحتك في مشاهدة مسلسلات تركية رومانسية مليئة بمشاعر الحب والعاطفة مع كثير من الدراما والإثارة لزيادة حدة التشويق، فهذا سيأخذ عقلك المزدحم بالأفكار من عالم الفوضى التي تعيشها إلى عالم أكثر هدوءًا ورومانسية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، انتشرت المسلسلات التلفزيونية التركية إلى خارج حدود الدولة وبالتحديد فئة مسلسلات تركية رومانسية ، واكتسبت قاعدة جماهيرية عالمية بسبب قيمتها الإنتاجية العالية والموضوعات المشوقة والمثيرة التي تتناولها.

وقد قررنا اختيار أفضل مسلسلات تركية رومانسية التي عرضت خلال الأعوام السابقة والحالية:

اسماء مسلسلات تركية رومانسية

1. الرجل الخطأ - 2021

يعد مسلسل "الرجل الخطأ" من أكثر المسلسلات التركية الرومانسية، وتدور أحداثه حول "اوزغور"، يلعب دوره النجم جان يامان، وهو رجل يعيش حياة الرفاهية والثراء غير مؤمن بوجود الحب. من جهة أخرى، تحاول "وازغي"، تلعب دورها الممثلة اوزغي غوريل، إيجاد الحب الحقيقي والشريك المناسب من أجل الزواج والاستقرار فقد سئمت من العلاقات الخاطئة.

يقرر اوزغور مساعد وازعي لتجد شريك حياتها المثالي، إلَّا أنه يقع في حبها بالنهاية.

2. انت اطرق بابي - (2020- 2021)

يتشوق محبو المسلسلات الرومانسية التركية لمشاهدة مسلسل "انت اطرق بابي"، والذي تدور أحداثه حول فتاة بسيطة تدعى "آيدا"، تجسد دورها هاندا ارتشل، تربط أحلامها وآمالها بتلقيها التعليم، إلَّا أن سيركان، يجسد دوره النجم كرم بورسين، بقطع منحتها الدراسية في الخارج، وليعيدها لها لا بد أن تمثِّل أنها خطيبته لمدة شهرين رغم كرهها له، فتقبل آيدا العرض لتغيير ظروفها.

3. مسلسل حب منطق انتقام

تدور أحداث المسلسل حول معاناة فتاة تدعى "إسراء" مع ما تتعرض له والدتها من خيبات وفقر وذل في زواجها؛ لذلك تقرر الزواج من شاب فقير من الحي يدعى "اوزان" يمتلك طموحًا عاليًا فيعمل على ترك وظيفته لبدء مشروعه التكنولوجي، لذلك تبدأ الفتاة في العمل لدفع نفقات المنزل لينتهي بها الأمر في طلب الطلاق.

بعد مرور سنوات على انفصالهما، يلتقيان مرة أخرى فيتحول "اوزان" من شاب فقير إلى شاب ثري ومدير لأكبر شركات التكنولوجيا؛ فتقرر زوجته السابقة لفت انتباهه مرة أخرى فيقعان في الحب من جديد وتبدأ مشاهد الغيرة والرومانسية بينهما.

ويجدر الإشارة إلى أن المسلسل مقتبس من مسلسل كوري.

4. حكاية جزيرة - 2021

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "حزيران"، تؤدي دورها ايشا، تلتقي برجلها المثالي في المكان والوقت الخطأ، إذ تعتقد أنها لن تشعر بالسعادة على الإطلاق بعد وقوعها في قصة حب فاشلة؛ لذلك لم تعد تؤمن بالحب من جديد لحين مقابلة "بوراز"، يلعب دوره ألب نافروز، الذي يعتبر من الشخصيات باردة العواطف، حينها تتغير معتقداتها وتكتشف الحب الحقيقي.

5. العشق الأسود - 2014

يتمحور المسلسل حول شخصيتين تجمع بين محقق اسمه عمر ديمير مع مصممة جواهر من روما اسمها إيلين دينيزر.

إيليف هي فتاة مصممة مجوهرات مشهورة تعود من مكان إقامتها روما إلى موطنها الأصلي إسطنبول للأحتفال مع عائلتها بعيد مولدها ال30 وتتفاجأ بحفلة ضخمة أعدها لها والدها أحمد دينيزر بحضور كافة العائلة والأصدقاء وأهداها شركة العائلة كهدية.

بينما الشخصية الأخرى عن محقق يعمل ضمن مكتب فرع الجرائم ويحصل على إجازة مدتها شهر لإقامة عرسه المنتظر مع خطيبته سيبال أنداش بإسطنبول. ظروف المسلسل تجمع بين الشخصيتين، وتنشأ قصة حب بينهما على الرغم من مواجهتما للصعاب من قبل المافيا.

6. الحب لا يفهم من الكلام - 2016

تدور أحداث المسلسل حول لقاء يبدأ بمعركة وينتهي بحب ، حيث يتتبع قصة فتاة تدعى "حياة"، تجسد دورها الممثلة التركية هاندا ارتشيل، تولد في غيرسون وتعيش برفقة صديقتيها في إسطنبول، فتبدأ حياتها بالعمل كمساعدة لشاب يدعى "مراد سارسيلماز، يلعب دوره الممثل بوراك دنيز، وهو وريث عائلة إمبراطور المنسوجات.

7. الطائر المبكر - 2018

يعد المسلسل من مسلسلات تركية رومانسية، حيث تدور قصته حول "سنام"، تلعب دورها ديميت اوزدمير، التي تجد نفسها مجبرة على الزواج في حال لم تجد عملًا رغم عملها في بقالة والدها، وخلال عملية بحثها تكتشف أن شركة الاعلانات التي تعمل فيها شقيقتها تحتاج عاملة مساعدة، فتتقدم للوظيفة وتتغيَّر حياتها للأبد.

خلال فترة تواجدها في الشركة، تجد نفسها عالقة في أحداث غريبة ومشاكل بين شقيقين مسؤولين عن إدراة الشركة، حيث يحاول أحدهما إيقاع الآخر في مشاكل، فتبدأ معها المغامرات الرومانسية والكوميدية بين "سنام" ورئيسها الوسيم "جان".

8. حب للإيجار - (2015-2017)

يندرج مسلسل "حب للإيجار" تحت فئة أفضل مسلسلات تركية رومانسية كوميدية ، وتدور أحداثه حول "دفنة"، التي تلعب دورها التشين سانجو (Elcin Sangu)، وهي فتاة جميلة تعمل نادلة في إحدى المطاعم من أجل إعالة أسرتها المؤلفة من جدتها وشقيقها وأختها الصغيرة بعدما تركهم والدها وأهم صغار، إلَّا أن حياة البساطة والسلام الذي تعيشه ينقلب رأسًا على عقب عندما تختطف المافيا شقيقها بسبب تراكم الديون عليه.

تجدة "دفنة" نفسها في موقف صعب جدًا، إذ يتوجب عليها تحصيل 200 ألف ليرة تركية في أقل من 24 ساعة.

في إحدى الأيام، يأتي "عمر"، الذي يلعب دوره باريش أردوتش، إلى المطعم بسبب موعد غرامي مُدبَّر من قبل عمته "ناريمان"، وللهروب من الموعد يختلق أنه ودفنة على علاقة حب ويقبلها أمام الجميع، فتقرر العمة ناريمان بعد رؤيتهما بتقديم صفقة لـ""دفنة" وهي أن تتزوج من عمر على أن تمنحها المبلغ الذي تريده، حيث وعد جد عمر بمنحها هي وزوجها القصر إذا ما تزوَّج عمر.

ومن هنا تبدأ الأحداث، حيث تعمل "دفنة" كمساعدة عمر الشخصية وتقع في غرامه وهو كذلك، لكن الأمور تنقلب ضدها بعد اكتشاف عمر الحقيقة.

9. حب أبيض أسود

تدور أحداث المسلسل في قالب من الرومانسية والآكشن، إذ يدور حول قاتل مأجور يدعى "فرحات" يعمل لصالح عمه المجرم٫ ولا مجال للحب والعاطفة في حياته، فهو شخصية قاسية لا ترحم أحدًا بسبب طفولته الصعبة، وبشكل غير متوقع يلتقي طريقه بالطبيبة المثالية "أصلي" التي تستدرج بخدعة لإجراء عملية لأحد ضحاياها بشكل غير قانوني.

تشهد "أصلي" قتل الرجل المصاب بعد استفاقته من النوم على يد "نامق"، الذي كان بالنسبة لها شخصًا خيِّرًا فقد تبرع للمشفى الذي تعمل به، وبعد اكتشافه وجودها ورؤيتها لما جرى، يطلب من "فرحات" قتلها إلَّا أنه يطلب الزواج منها من أجل إنقاذ حياتها.

وتتوالى الأحداث المشوقة والمضطربة بعد ذلك، ليقع المشاهدين في حيرة حول إذا ما سينتصر الحب ويعيش الثنائي قصة حب بريئة.

10. العشق مجددًا - 2015

تدور أحداث المسلسل، الذي يندرج تحت قائمة مسلسلات تركية رومانسية ، حول فتاة تدعى "زينب" تقرر ترك عائلتها وحياتها السعيدة إلى جانب والدها وعمتها للعيش مع حبيبها في الولايات المتحدة الأمريكية، تسير علاقتهما بشكل جيد وسلس، لكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تعلم بخبر حملها؛ إذ يرفض حبيبها أن يكون أبًا.

تنجب "زينب" طفلها وتدرك مدى صعوبة عيشها كأم عزباء بضغوطات كبيرة على كاهلها، فتقرر العودة إلى تركيا.

وعلى الصعيد الآخر، يقرر الشاب "فاتح" الهروب إلى الولايات المتحدة من أجل إيجاد سعادته بعدما لقي نفسه في مستنقعِ من التعاسة بعد خطبته من فتاة تدعى "إريم" التي لا يشعر تجاهها بأي نوع من الحب، إذ أن خطوبتهما كانت لإرضاء عائلته لا أكثر.

يبدأ فاتح بإكمال دراساته العليا في أمريكا ويقع في حب فتاة ويطلب يدها للزواج، لكنها ترفض لعدم رغبتها في الاتسقرار.

يلتقي "فاتح" و"زينب" في رحلة العودة إلى تركيا، وبعد علم كل منهما قصة الآخر، يقرران إبراف صفقة زواج، حيث يتظاهر كل منهما أنه متزوج من الآخر أمام عائلتهما، ومن هنا تبدأ الأحداث المشوقة والكوميدية.

مسلسلات تركية قصيرة رومانسية

تتميز المسلسلات التركية في الغالب بحلقاتها الطويلة التي قد تمتد لساعتين والنصف الساعة، وعدد حلقاتها التي قد تصل لأكثر من 150 حلقة، إلَّا أن بعض المسلسلات التي لقيت صدًا كبيرًا تمكنت من كسر القاعدة واتبعت طريق المختصر المفيد.

ولا بد الإشارة إلى أن بعض المسلسلات قد انتهت قبل أوانها نظرًا لنسبة مشاهداتها المنخفضة ما يدفع المنتجين لإنهاء المسلسل للتقليل من الخسائر، وهنا نعرض قائمة مسلسلات تركية رومانسية قصيرة :

1. قلب روزجار- 2016

عدد الحلقات: 9 حلقات، موسم واحد

تدور أحداث المسلسل حول الشاب "روزجار" الذي يقرر السفر إلى البوسنة هربًا من ماضيه وذكرياته بعد وفاة شريكة حياته في حادث سير، فتنقطع أخباره عن عائلته الثرية والمعروفة في تركيا.

تستمر عائلة "روزجار" في البحث عنه، وتستطيع والدته وعمه "كمال" العثور عليه، فيقرر الأخير السفر إلى البوسنة لإعادة "روزجار" إلى تركيا، لكنه يخطط للهروب من جديد، إلَّا أنه يصطدم بسيارة أخرى" أثناء فراره.

وحول "زينب" فهي فتاة تقرر هي الأخرى الفرار من حفل زفافها بعد اكتشاف خيانة زوجها المستقبلي "كوتاي" لها، رغم أنه يفصلها عن حفل زفافها اللحظات الأخيرة، وتتوجه إلى بيت جدها، وهناك تلتقيبـ"روزجار" بالصدفة، وتبدأ الأحداث المشوقة بالتوالي مع إخفاء الأخير هويته.

2. تل الصقر

عدد الحلقات: 7 حلقات

تدور أحداث المسلسل حول عائلتين تجمعهما عداوة كبيرة، حيث تعود "ملاك" لحضور عزاء والدها "شاهين" بعدما قرر طردها من المنزل، وحينما فتحت الوصية صدم الجميع لمعرفة أن "شاهين" ترك لابنته شركته ومنزله القديم مُرفقًا برسالة اعتذار عما حدث في الماضي.

ينتهي المسلسل عند الحلقة الثامنة بسبب التقييم المنخفض للمسلسل.

4. مسلسل في fi

عدد الحلقات: 8 حلقات

تبدأ أحداث المسلسل بوقوع "جان ماتاي"، وهو رجل في الأربعينات من عمره، ثري ويتمتع بشخصية جذابة، في حب "دورو" صعبة المنال التي لا تقع في شباك الحب بسهولة.

يحاول "جان ماتاي" إيقاع "دورو" في حبه بكل الطرق، فيحاول تتبعها ومحاصرتها في جميع الأماكن، كما يحاول إبعاد الجميع عنها ويحاول السيطرة عليها رغم رفضها لطريقة حبه، فبالنسبة له حبه لها حب تملك جنوني.

يتضح فيما بعد أن سبب رفض "دورو" لـ"ماتاي" هو عيشها قصة حب أخرى، فتشتعل الغيرة في قلبه ويبدأ بمحاوله تدمير علاقتها العاطفية وحبيبها، والسؤال هو هل سترضج لضغوطاته من أجل إنقاذ حبيبها، أم سيتركها هو بسلام لعيش حياتها؟

يجدر الإشارة إلى أن المسلسل مقتبس عن رواية تركية ناجحة تحمل اسم "Fi Çi Pi" لكاتبتها أزرا كوهين.

4. عشق 101

عدد الحلقات: 8 حلقات

تدور القصة حول مجموعة من الشباب يتعرضون لخطر الإقصاء بسبب سلوكهم، فيقف مدير المدرسة والمعلمين ضدهم إلَّا معلمة واحدة تدعى "بورجو" تبذل قصارى جهدها لحمايتهم، إلًّا أنهم يكتشفون قرار نقلها ما يعني استبعداهم جميعًا عقب رحيلها.

يقرر الشباب طلب المساعدة من الطالبة المتميزة "عشق" لإيقاع المعلمة "بورجو" في حب أحدهم كي تقرر البقاء في اسطنبول، فوفقًا للقانون في حال تزوجت المعلمة بإمكانها اختيار مكان عملها بنفسها.

تنتهي خطتهم المدروسة بتغيير "بورجو" نظرتها للحياة ووقوعها في حب المدرس المنطوي "كمال".

مسلسلات تركية رومانسية قديمة

كانت فترة التسعينيات فترة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم والشيء نفسه ينطبق على تركيا. في تركيا، إلى جانب تنوع الموسيقى المميزة والأزياء الغريبة، أنتجت التسعينيات أيضًا برامج تلفزيونية شهيرة ومسلسلات رومانسية عميقة قد لا تكون معروفة في عالمنا العربي، وهنا نستعرض بعضًا من مسلسلات تركية رومانسية قديمة :

The Paradise of God – 1939

قصة رسام يعيش في قصره على البوسفور الذي يسميه "جنة الله".

Istanbul sokaklarinda- 1931

تدور أحداث المسلسل حول أخوين يقعان في حب ذات المرأة التي تكسب حياتها من خلال غناء الأغاني في النوادي الليلية، وأحد هؤلاء الإخوة (رحمي) يعمل في أحد البنوك، لينفق أموال البنك على تلك المغنية، وتكتشف سلطات البنك عاجلاً أم آجلاً مخالفاته التي تسبب ديناً على عائلة رحمي؛ فينفجر شقيقه غضبًا بعد معرفة تصرفات شقيقه المشينة ويبدأ الخلاف بينهما في الملهى الليلي.

Hürriyet apartmani- 1944

تدور أحداث المسلسل حول قصة رجل وقع في حب ابنة الباشا التي نشأ معها في المنزل كطفل متبنى.

Büyük itiraf- 1947

قصة امرأة تربطها علاقة غرامية سرية بأخرى رغم خطوبتها لطبيب.

Seven ne yapmaz- 1947

شابان يحبان بعضهما البعض وعاشق غيور يحاول التفريق بينهما.

Karadeniz postasi- 1949

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب "إميل" و"متين"، المهندس الذي ألقي في البحر من سفينة ثم تبين لاحقًا أنه لم يموت.

Allah kerim- 1950

أيسسين هي ابنة باشا معروف بمعارضته للسلطان، تشرع في الذهاب للصيد مع خطيبها كريم في مدينة ادابازاري. تلفت "أيسسين" أنظار "فتاح"، قائد شرطة أدابازاري ، لكنها ترفض عرضه.

قصص مسلسلات تركية رومانسية

يقتبس بعض المخرجين أفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية من أحداث واقعية وقصص حقيقية لشخصيات عاصرت الحاضر، منها من لقى حتفه ومنها ما زال حيًا يرزق في عالمنا.

ومن أبرز مسلسلات تركية رومانسية التي تناولت قصة حقيقية هو مسلسل "ليث ونورا" المستوحى من رواية بعنوان "كورت سيد وشورى" للروائية والكاتبة "نرمين بزمان"، والتي تناولت فيها قصة جدها لأمها "كورت سيد" ووقوعه في حب "شورى" ابنة عائلة نبيلة في روسيا، حيث تجري الأحداث العاطفية في سنة 1920 بين اسطنبول وروسيا.

وهنا نتناول تفاصيل أكثر عن قصة العمل، حيث يجتمع "ليث" و"نورا" في حفل راقص في مدينة سان بطرسبرغ عام 1916، ويقع كل منهما بغرام الآخر من النظرة الأولى ودون التواصل بأي كلمة.

بالعودة إلى الماضي، فقد ولد "ليث" عام 1892 في مدينة آلوشتا" لوالد يدعى "محمد أمينوف"، الذي تعود أصوله لمدينة بالطا الواقعة في شبه جزيرة القرم، وقد كان يعمل كقائد ومساعد خاص للقيصر الروسي نيكولاس الثاني.

انتقل "محمد" إلى موسكو في سن مبكرة من أجل تلقي تدريبه العسكري، وقد خدم في سلاح الفرسان ضمن كتيبة تضم المسلمين القامين من البلاد المسلمة حورل روسيا، بعدها وصل لمكانة رفيعة في الجش الروسي.

تزوَّج "محمد" من "زاهدة"، التي تنحدر من أصول عريقة فقد كانت عائلتها من كبار ملاك الأراضي في بولتوفا التابعة لروسيا، واستقرا في آلوشيا وأنجبا ثلاث أولاد هم: الابن البكر"ليث"، و"محمود" الذي يعاون والده في المرزعة، و"عثمان" الذي يرغب في الاتحاق بالجيش كأخيه الكبير.

وقد وصفت "نيرمان" جدها "ليث" بكافة تفاصيله وملامحه، فهو ذو عينين شديدتي الزرقة، ذو نظرة حادة وشارب وذقن كثيفين، كما تنسدل خصلات شعره الكستنائي على جبهته، كما أنها فارع الطويل وبارز العضلات، أما بالنسبة لتصرفاته فهو شخصية متعجرفة نوعًا ما بتعابير ساخرة.

طلب "محمد" من ابنه "ليث" ان يفكر جدياً بالزواج على أن تكون زوجته ذات أصول تركية، إلّا أن "ليث" يقع في حب فتاة روسية من عائلة نبيلة "نورا"، التي حضرت إلى تركيا برفقة شقيقتها "فالنتينا" ووالديها في رحلة متابعة علاجه في مدينة سانت بطرسبرغ.

يسوق القدر الثنائي لمقابلة بعضهما البعض في حفلة راقصة، فيقعان بالحب رغن صغر سن "نورا" وتعدد علاقات "ليث" التي كانت آخرها البارونة الأرملة "لولا" التي تبدأ بنسج المؤمرات لتدمير علاقة حبها حال معرفتها بوقوع إحداهما بحب الآخر، ولجأت لصديق ليث الصدوق "بيترو" الذي حقد على الأخير بعدما طلب منه تقديم استقالته من الجيش عقب إطلاقه النار على زميلٍ لهم بالخطأ رغم تحذيراته له.

تبدأ معاناة "ليث" نورا" وعذابهما بسبب المؤامرات المحبوكة حول قصة حبهما، ورفض "محمد" رفضًا قاطعًا أي علاقة تجمع ابنه بفتاة روسية وضغطه عليه للابتعاد عنها، إضافة إلى ظروف الحرب التي يعيشونها.

ولا بد الإشارة إلى أن قائمة الـ مسلسلات تركية رومانسية قد تطول كثيرًا لنجاحها الساحق في الوطن العربي، لذا في حال لم تحتوي قائمتنا على مسلسلك المفضل، فأرجوا أن تعذرنا!