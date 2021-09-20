أفضل مسلسلات كورية رومانسية للحظات أكثر عاطفية

حال سماعك عبارة مسلسلات كورية رومانسية تبدأ بتخيل سيناريو لأحداث عاطفية ومشاعر عميقة من الحب والرقة مع لمسة من الكوميديا والإثارة.

شهدت الدراما الكورية شهرة كبيرة في الوطن العربي على غرار الدراما التركية والهندية والمكسيكية؛ نظرًا لاعتمادها على الجانب الرومانسي العاطفي الممزوج بالحس الكوميدي والأجواء الهادئة إضافة إلى تضمنها رسائل أخلاقية هادفة من بينها التحلي بالوفاء والتضحية واحترام العائلة؛ وهو ما جذب المشاهدين لها.

ولقضاء سهرة مسائية لطيفة بعيدًا عن ضجيج اليوم والأفكار الفوضوية التي تعبث في عقلك، ما عليَك سوى مشاهدة مسلسلات كورية رومانسية مترجمة لإخماد تشوش أفكارك ومشاعرك.

وهنا نعرض قائمة بأفضل مسلسلات كورية رومانسية جديدة :

اسماء مسلسلات كورية رومانسية 2021

Vincenzo

إذا كنت تبحث عن شيء ما يجمع بين الدراما الكورية والمافيا، فإن Vincenzo هو العرض المناسب لك؛ إذ يلعب النجم سونج جونغ كي دور رجل كوري يدعى "راك جو هونغ" تتبناه عائلة مافيا إيطالية بعمر الثامنة وينشأ في حياة إيطاليا الغوغاء، وحينما يصبح بالغًا يعمل كمحامي لصالح المافيا ويدعى باسم "فينتشنزو".

عندما يتوفي والده بالتبني، يشرع شقيق "فينتشنزو" بالتبني في قتله، ما يجبره للفرار إلى عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، وهناك يلتقي بالمحامية "هونغ تشا يونغ" التي تعمل جاهدةً على كسب القضايا بأي ثمن، فيقع في حبها ويحقق العدالة الاجتماعية.

أبطال المسلسل:

شونغ جونغ كي: في دور فينتشنزو كاسانو

جيون يو بين: في دور تشا يونغ

كواك دونغ يون: في دور جانغ هان سو





Nevertheless - (مع ذلك)

تدور أحداث المسلسل حول "بارك جاي أون" الودود والمبهج تجاه الجميع إلَّا أنه لا يسمح لنفسه بالإنجراف وراء عواطفه ويرسم خطوطًا حازمة بينه وبين الآخرين فهو لا يحب كشف مشاعره ويرى المواعدة مضيعة للوقت، إلَّا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب وتتغيَّر مبادئه حين لقائه ب"يو نا بي".

يصبح "بارك" يوَّد خرق خطوطه وقواعده الحازمة للتعرف على يو نا، التي توَّد الدخول في علاقة جديدة لكنها لم تعد تثق بالحب بعد تجربتها الفاشلة والمريرة مع حبيبها الأول، إلَّا أن الأمور تتغير حينما تشهد الأثر السحري لبارك والذي يدفعها للوقوع في حبه.

أبطال المسلسل:

سونغ كانغ: في دور بارك جاي أون سونغ كانغ

هان سو هي: في دور يو نا بي

Doom at Your Service- (الموت في خدمتك)

تدور أحداث المسلسل الكوري الخيالي الرومانسي حول حياة محررة شابة مريضة بالعضال تجد نفسها على حافة الانهيار تتمنى انتهاء العالم. رداً على ذلك، يظهر على بابها رجل غامض يقوم بدور رسول الهلاك بين الله والبشر، فيعقد الاثنين صفقة لمدة 100 يوم.

أبطال المسلسل:

بارك بو يونغ: في دور تاك دونغ كيونغ

سيو ان جوك: في دور ميول مانغ / كيم سا رام.

لي سو هيوك: في دور تشا جو يك.

كانغ تاي هو: في دور لي هيون كيو.

شين دو هيون: في دورنا جي نا.

She Would Never Know- (لن تعلم أبدًا)

تعمل "يون سونغ اي" كمسوقة لعلامة تجارية لمستحضرات التجميل، تستمتع بعملها وتبذل قصارى جهدها فيه، وحلمها البدء بعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل. في هذه الأثناء، يعمل "تشاي هيون سيونغ" كموظف تسويق إلى جانب "يون سونغ"، فينجذب لها ويحاول خلق علاقة رومانسية معها، لكنها ترفض عرضه؛ لأنها لا ترى الشباب كشركاء مواعدة.

أبطال المسلسل:

يون سونج آه: في دور وون جين آه

رو وون: في دور تشاي هيون سونج

لي هيون ووك: في دور لي جاي شين

لي هيو جو: في دور لي جو بين

So I Married an Anti-Fan - (لذا لقد تزوجت معجبتى الكارهة )

يعتبر المسلسل من أجمل مسلسلات كورية رومانسية كوميدية ، ويدور حول "جون يونج" التي تعمل مراسلة لإحدى المجلات، فتقرر تتبع خبر حصري فتذهب لافتتاح أحد النوادي وهناك تلتقي بالنجم المشهور "هو جون" الذي تكتشف سلوكه العنيف، ما يؤدي لخسارة وظيفتها فتقرر الوقوف أمام مكتب وكالته للاعتصام، وتحظى"يونج" بتغطية اعلامية كبيرة وتنال شهرة كمعجبة -كارهة.

يقرر أحد المخرجين تصوير برنامج واقعي تدور فكرته حول عيش نجم مشهور وكارهٍ له معًا، فيقبل كل من "هو جون" و"جون يونج" العرض، ويحاولان تصعيب الأمور على الآخر.

أبطال المسلسل:

شوي تاي جون: في دور هو جون

سوينوج: في دور جيون يونج

تشانسونج: في دور جي جي

هان جي آن: في دور أوه إن هيونج

Hello, Me!- (مرحبا، إنها أنا)

يعتبر مسلسل Hello, Me! واحدًا من مسلسلات كورية رومانسية وهو مقتبس عن رواية "فتاة مذهلة لكاتبتها "كيم هاي جونغ"، ويدور حول فتاة تدعى "بان ها ني" تبلغ من العمر 37 عامًا وهي امرأة عزباء تشغل منصبًا مؤقتًا في العمل؛ مما يجعلها متوترة من احتمال طردها، وهي بشكل عام ذليلة وخجولة لا تريد أن تكون عزباء بالنظر إلى حالتها.

ذات يوم، ترجع "بان ها ني" ذات الـ17 عامًا من الماضي وتلتقي بنفسها بعمر الـ37، إلَّا أنها تتمتع بشخصية مختلفة وتكون أكثر إشراقًا وتفاؤلًا.

أبطال المسلسل:

كيم ميونغ كوانغ: في دور هان يوو هيون.

تشوي كانغ هي: في دور بان ها ني.

لي ري في: دور بان ها ني الصغيرة.

ايوم مون سيوك" في بدور يانغ تشول سيك (أنثوني).

كيم يوو مي" في دور أوه جي أيون.

You Are My Spring- (أنت ربيعي)

تدور أحداث المسلسل حول "كانج دا جونج" التي تعمل موظفة في فندق كبير وتحصل على ترقية أسرع من زملائها بالعمل، إلَّا أن نجاحها على المستوى العملي ليس ذاته فيما يخص اختيارها للرجال، فاختياراتها للرجال سيئة مثل والدتها.

تتعرف "كيم دا جونج" على الطبيب النفسي "يونج دو" الذي يساعد الآخرين في الشفاء من جراحهم النفسية رغم معاناته من العجز في إنقاذ أخيه، ليتورط الثنائي بقضية قتل محلية غامضة.

أبطال المسلسل:

سيو هيون جين: في دور كانج دا جانغ

كيم دونج يوك: في دور جو يونج دو

يون بارك: في دور شاي جون

نام جيو زي: في دور آن جا يونج

أفضل مسلسلات كورية رومانسية عرضت على الشاشات العربية

عرضت المسلسلات الكورية الرومانسية على شاشات التلفاز العربية، وكانت بمثابة هوَّس الفتيات والسيدات بسبب وسامة أبطاله ورقتهم في التعامل مع الفتيات.

وهنا نعرض مجموعة من المسلسلات الكورية التي حققت نجاحًا ساحقًا في الوطن العربي:

Boys Over Flowers- (فتيان قبل الزهور)



يعتبر المسلسل من مسلسلات كورية رومانسية كوميدية ، وتركز أحداثه حول مجموعة من الأولاد المشهورين والمتميزين وغير اللطفاء في مدرسة شينهوا الثانوية المرموقة ويعرفون بين الطلاب الآخرين باسم "F4"، تقوم تلك المجموعة بالتنمر على الآخرين للحصول على ما يريدون، حتى تصل فتاة من الطبقة العاملة تدعى "كيم جان دي" إلى المدرسة في منحة دراسية وتقف في وجههم.

أبطال المسلسل:

لي مين هو: في دور كو جون بيو

كو هي سوين: في دور كيم جان دي

كيم هيون جونغ:في دور جى

كيم بيوم: في سي إي جونغ

كيم جون: في دور سونغ ووبين

هان شاي يونغ: في دور مين سيوهيون

كيم سون يون: التي قامت بدور تشا غايول





Marriage, Not Dating_ (زوج دون حب)

تدور أحداث المسلسل حول جراح تجميل ثري حياته مليئة بالمشاغل ولا يطمح للزواج، إلَّا أنه يعيش ضغوطات كبيرة من عائلته التي توَد تزويجه، فيقرر جلب فتاة تدعى " جو جانغ مي" يعتقد أن والديه لن يوافقوا عليها من أجل إيقافهم عند حدهم.

ابطال المسلسل:

يون أو جين: في دور غونغ جي تاي

هان غرو: في دور و جانغ مي

جونج جين أون: في دور هان يو ريوم

هان سون هوا: في دور كانغ سي آه

My Love From the star- (حبيبي من النجوم)

يعتبر من أفضل مسلسلات كورية رومانسية ، والذي تدور قصة حول شاب من

مملكة "جوسون" يهبط على سطح الأرض عام 1609، لكنه يتأقلم في المعيشة بسبب قدراته البدنية ومظهره الحسن ويبقى متواجدًا على سطح الأرض لمدة 400 عام. حينما يحاول العودة إلى كوكبه الأصلي يلتقي بممثلة مشهورة تدعى "تشيون سونج بي" التي يقع في حبها وتدفعه للبقاء برفقتها على كوكب الأرض.

أبطال المسلسل:

جون جي هيون: في دور تشيون سونج إي

كيم هيون سو: في دور سيو إي هواي

كيم سو هيون: في دور دو مين جون

بارك هاي جين: في دور لي هي كيونج

Sad Love Story- (قصة حب حزينة)

صحيح أن مسلسلات كورية رومانسية لا تعد ولا تحصى، إلَّا أن مسلسل "قصة حب حزينة" له وقع في نفوس محبي الدراما الكورية

وتدور أحداث المسلسل حول "سو جون يونغ" والطفلة العمياء "بارك هايين" حيث يلتقيان في المدرسة الابتدائية، في البداية لا يحب "يونغ" الطفلة "هايين"، لكن بعد مرور السنين يصبحون أحباء ويتولَّد بينهما حب عميق.

يواجه حبهما العراقيل والمشاكل إذ تقف أم "يونغ" وصديقته أمام علاقتهما وتحاولان التفرقة بينهما، وتقرر هايين السفر إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية لعينيها، فيكون فراقهما صعبًا للغاية.

تتوالى الأحداث ويتقابل الثنائي مجددًا، إلَّا أن "هايين" تكون في علاقة مع شخص آخر,

أبطال المسلسل:

سو جون يونج: في دور كون سانج أو

بارك هي إن: في دور كيم هي سان

لي جون أو: في دور هيون جيونغ هون

Personal Taste- (الذوق الخاص)

تدور أحداث المسلسل حولفتاة تدعى "بارك جاي" تعمل مصممة ديكور، وتتمتع بشخصية طيبة جدًا لدرجة السذاجة، إلَّا أنها تفقد الثقة بالرجال بعدما يقدم حبيبها على خيانتها مع صديقتها.

من جهة أخرى هنالك الشاب الوسيم "جين" الذي يعمل مهندسًا ويتمتع بأخلاق عالية ويتميز بسلوكه المنظم، تضطره الظروف لتأجر غرفة في منزل "بارك" مُدعيًا أنه يميل للرجال ولا يحب الفتيات، لكنه يقع في حبها وتبدأ الأحداث المشوقة بالتوالي.

أبطال المسلسل:

لي مين هو: في دور ليون جين هو

سون إي جين: في دور بارك كاي إن

كيم جي ساك: في دور هام تشانغ ريول

وانغ لي هوي: في دور كيم إن هي

مسلسلات كورية تاريخية رومانسية

أكثر ما يميز الدراما التاريخية ثراء الأحداث من حيث الحبكة والسيناريوهات، كما أن خلفية العالم القديم أكثر إثارة للاهتمام والتشويق، فضلاً عن كونها قادرة على خلق لحظات درامية قد تكون متعلقة بفترة زمنية معينة، إلَّا أن أحداثها قد تكون حقيقة دون أي إضافات من وحي المؤلف، أو قد تعتمد على خياله بشكل كبير.

وهنا نعرض أبرز الأعمال الكورية التاريخية، وتتضمن القائمة مسلسلات كورية تاريخية رومانسية كوميدية :

وهنا نعرض أبرز مسلسلات كوريه تاريخيه رومانسيه :

1. The Moon Embracing The Sun- (القمر يحتضن الشمس)

تدور أحداث المسلسل حول وقوع ولي العهد "لي هوون" في حب "يون وو" ، التي اختيرت لتكون ولية العهد، في فترة الطفولة. وبسبب المخططات السياسية، يطلق عليها الشامان لعنة فيعتقد الناس أنها ماتت لكنها تعود إلى الحياة بفقدان الذاكرة. بعد ثماني سنوات، تصبح "يون وو" شامانًا ولا يزال ولي العهد لا ينسى حبه لها.

ينتهي الأمر بهما في اجتماع في القصر، ويبدأ الملك الشاب في التحقيق في وفاتها وتبدأ هبفي تذكر ماضيها.







2. Jang OkJung ، Living by Love

تدور أحداث المسلسل حول قصة أشهر المحظيات "جانغ هي بين" من مملكة "جوسون" التي تسقط الملكة "إن هيون"، زوجة الملك "سوك جونغ" ، حيث تتناول الأحداث قصتها قبل أن تصبح محظية وتسلط الضوء على دورها كمصنعة مستحضرات تجميل ومصممة أزياء.

يركز الجزء الأول على الرومانسية بين الشخصيتين الرئيسيتين، بينما الجزء الأخير من الدراما يصبح أكثر سياسية مع المخططات السياسية المختلفة والعلاقة مع الملك والملكة والمحظيات.

3. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo- (أحباء القمر- القلب القرمزي ريو)

خلال كسوف الشمس، تُنقل "هاي سو" من العصر الحديث إلى العصر القديم غوريو بعد غرقها في إحدى البحيرات، فتستيقظ وسط العديد من الأمراء الملكيين. ثم تبدأ قصتها، فتقع أولاً في حب الأمير الثامن اللطيف " وانغ ووك" ثم الأمير الرابع "وانغ سو" الذي يهابه الجميع ويخفي وجهه وراء قناع؛ فتجد نفسها محاصرة في تنافس وصراع بين الأمراء على العرش.

مسلسلات كورية رومانسية مدرسية

تمتاز المسلسلات الكورية المدرسية بتركيزها على حياة المراهقين والتحديات والصعوبات التي تواجههم خلال مرحلتهم الدراسية مع كثير من اللحظات الرومانسية والكوميدية التي يعيشها الطلاب والطالبات.

وهنا نعرض مجموعة من المسلسلات الكورية الرومانسية المدرسية :

Who Are You: School 2015

تدور أحداث المسلسل حول حياة توأم متطابق تفصل كل منهما عن الأخرى بعد اعتماد إحداهما، فتعيش "إيون بي" في دار للأيتام لكن ما يزال بمقدورها التركيز على دراستها، بينما تعيش شقيقتها التوأم "بيوننول" في مدرسة مرموقة في كوريا الجنوبية، لكن تتغير حياة الفتاتين بعد تظاهر "إيون بي" بأنها شقيقتها.





To the Beautiful You

تدور أحداث القصة حول فتاة كورية تدعى "غو جو هي" تعيش في أمريكا وتقع في حب الرياضي الكوري "كانج تاي جون" الذي يتعرض لحادث يؤدي إلى تخليه عن حلمه وتوقفه عن ممارسة رياضته المفضلة، فتقرر "غو جو هي" الانتقال إلى مدرسة حبيبها لإقناعه بالعدول عن رأيه؛ فتتنكرعلى هيئة فتى لأن المدرسة يرتادها الذكور فقط.

Hi! School: Love On

تدور أحداث المسلسل حول ملاك تدعى "لي سولبي" أرسلت إلى الأرض لحماية الشاب "شين وو هيون" الذي يقطن برفقة جدته و يعاني ندوب عاطفية نتيجة تخلي والديه عنه، فتتحول "سولبي" لبشرية وتبدأ بارتياد المدرسة التي يرتادها "هيون".

يكتشف صديق "هيون" العزيز، "هوانغ سونغ يول"، أن هناك سرًا يربط "سولبي" به، ولأنه يكن مشاعر حب لها يبدأ الخصام بين الصديقين، فيتحولان من صديقين إلى خصمين.