تريستان تومبسون يهدد لامار أودوم بعد مغازلته لكلوي كارداشيان.. "لقد أعادك الله في المرة الأولى"

أثيرت الشائعات خلال وقت سابق حول انفصال نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" عن حبيبها ووالد طفلتها تريستان تومسبون بعد خيانتها للمرة الثالثة على التوالي.

وبالرغم من أن تريستان يحاول استعادة كلوي من خلال التواصل الدائم معها ولكن المكان الفارغ لدى كلوي أتاح لعشّاقها السابقين الاقتراب منها.

ونشرت نجمة الواقع البالغة من العمر 37 عاماً صورة مثيرة لها وهي ترتدي بكيني باللون البني وتستحم تحت الماء عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم الجمعة الماضية.

وانتقل الحبيب السابق لكلوي لاعب كرة السلة لامار أودوم للتعليق على الصورة ووصف كلوي بأنها مثيرة مع رموز تعبيرية ذات عيون قلبية.

ويبدو واضحاً أن التعليق لم يعجب تريستان تومبسون الذي قام بالرد على لامار على نفس الصورة وتهديده بقوله: "لقد أعادك الله في المرة الأولى، العب إذا شئت ذلك فالنتائج مختلفة".

وأشار تريستان في تعليقه هذا إلى عام 2015 عند دخول لامار إلى المستشفى بعد أخذه جرعة زائدة من المخدرات كادت أن تودي بحياته.

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