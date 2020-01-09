تزامناً مع دخول ابنتها الجامعة.. ميشيل أوباما تطلق سلسلة فيديوهات خاصة بمبادرة التعليم

ستطلق السيدة الأولى السابقة "ميشيل أوباما" مبادرة جديدة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على انستغرام لأول مرة خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعاونت ميشيل مع شركة ATTN الإعلامية من اجل سلسلة من IGTV تحت عنوان A Year of Firsts والتي تتبع أربعة طلاب خلال السنة الجامعية الأولى لهم.

فقالت السيدة الأولى السابقة : "لا يمكنك الانتظار حتى تقابلهم جميعاً ومعرفة المزيد حول ما تشعر به في تلك القفزة يوماً بعد يوم".

هذه السلسلة هي جزء من مبادرة اوباما للوصول إلى اعلى والتي تهدف إلى إلهام كل طالب في الولايات المتحدة لتولي مسؤولية مستقبلهم من خلال إكمال تعليمهم في المدرسة الثانوية سواء في برنامج التدريب المهني أو كلية المجتمع أو الجامعة.

وتعد هذه السلسلة بمناقشة تحديات مثل الضغوط الأكاديمية وتكوين الصداقات الجديدة وتكلفة الكلية والصحة العقلية فقالت: "أنا فخورة جداً بهؤلاء الطلاب فمن خلال مشاركتهم لقصصهم فهم يساعدون الآخرين على الصعود في السنة الأولى في الكلية".

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