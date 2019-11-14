تزامناً مع عودة مسلسل Friends.. كشف سر كبير يجمع ماثيو بيري وكورتني كوكس

لعب النجم "ماثيو بيري" و النجمة "كورتيني كوكس" دور تشاندلر ومونيكا في المسلسل الشهير Friends ليدخلا في علاقة عاطفية رومانسية انتهت بالزواج.

وبالرغم من أن هذا كله كان ضمن التمثيل إلا أن مصادر قريبة من الثنائي زعمت بأن هناك دوماً مشاعر إعجاب من ماثيو لكورتيني حيث أكدّ المصدر: "لقد كان ماثيو يحبها دوماً، فهي مشاعر لم يكن قادرًا على التغلب عليها".

ويأتي هذا بعد أن التقيا معاً والتقطا صورةً جماعية مع باقي الزملاء حيث نشرتها النجمة جينيفر أنيستون على انستغرام، ثم استمتع ماثيو وكورتني بالغداء سوياً في 7 نوفمبر وعلّقت كورتني على ذلك بقولها: "هل يمكن أن أكون أكثر سعادة؟".

وعلى الصعيد الشخصي تزوجت كورتني من ديفيد أركويت من عام 1999 حتى عام 2013 وهي الآن تواعد نجم الروك جوني مكيد، أما ماثيو فقد واعد كل من ياسمين بليث وجوليا روبرتس وليزي كابلان.

وخلال وقت سابق كشف The Hollywood Reporter أن المحادثات جارية من أجل إعادة لم شمل ممثلي Friends الستة مرة أخرى، كما تؤكد المصادر أنه لا توجد صفقات لكن الجميع مستعدين للقاء.

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