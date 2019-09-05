كيف ردت جيسيكا سيمبسون على تسريب صورتها عارية؟

شاركت النجمة الأمريكية "جيسيكا سيمبسون" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لطيفة تجمعها بطفلتها الرضيعة "بيردي ماي" يوم الثلاثاء الماضي، إلّا أن أحد المعجبين لاحظ شيئًا غير موجود في الصورة.

في الصورة تحمل "جيسيكا سيمبسون" طفلتها بين ذراعيها، بينما تبتسم بمواجهة الكاميرا، في حين ارتدت قميصًا ملوَّنًا من الكورشيه، وسرَّحت شعرها على شكل كعكة فوضوية ولم تُطبق أي مستحضرات تجميل على بشرتها، لكن معجبًا تحت اسم txbossdaddy لم يكترث لجمال الصورة، وكتب مُعلقًا بهاشتاغ "تسريب صورة عارية" وهاشتاغ "ظهور حلمة الثدي".

ويبدو أن "جيسيكا" لم تستطع منع نفسها عن الرد، فقررت إجابته بطريقة ساخرة، وكتبت: "أشعر بالإطراء لأنك تعتقد أن حلمات صدري بهذا الارتفاع العالي".

يذكر أن "سيمبسون" أنجبت طفلتها في شهر أبريل الماضي، وأعلنت الخبر عبر بيان نشرته على حسابها الخاص: "نحن سعداء وفخورون بولادة ابنتنا المثالية، بيردي ماي جونسون"، وأكدت أن طفليها متحمسان للغاية ليكونا شقيقين كبيرين، واحتفظت الطفلة الصغيرة بسجل أكبر وزن طفل عند الولادة في الأسرة بمقدار 4.5 كغم.

وعلى الرغم شعورها بالسعادة بولادة طفلتها، إلا أن "جيسيكا" كشفت سابقاً عن معاناتها في الحمل، والصعوبات التي واجهتها بسبب كبر حجم بطنها، وارتداد المريء والأرق وغيرها من مشاكل الحمل، كما صرّحت أنها لاتعرف كيف تمكنت من الحمل مجدداً.

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