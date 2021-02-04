تسريب فيديو إباحي للنجم تراي سونغز.. وهكذا جاء رده!

سُرِّب فيديو إباحي يعتقد أنه لنجم الراب الأمريكي "تراي سونغز"، إلَّا أن الأخير قرر الرد على طريقته الخاصة.

توجَّه "تراي سونغز" عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" للرد على الأكاذيب المنتشرة باسمه وذلك عبر نشر صورتين لنفسه وهو يحدق في هاتفه الذكي مع نظرة مرتبكة على وجهه.

وشارك النجم أيضًا رابطًا لأغنيته "Don't Judge" أي "لا تحكم" من ألبومه Anticipation II لعام 2011، وأرفقه بتعليق على شكل وجه تعبيري يبتسم ابتسامة تهكم.

ثم عاد بعد ساعات إلى حسابه، والذي يتابعه عليه أكثر من 12.3 مليون متابع، لمشاركة مقطع فيديو وهو يعرج بالإضافة إلى صورتين وهو يضع يده داخل سرواله، بينما أغنية "Set It Off" تصدح في الخلفية.

وانتهز "سونغز" الفرصة للترويج لحسابه الخاص على مواقع OnlyFans الذي يصل قيمة الاشتراك فيه إلى 20 دولار شهريًا، وأشار أنه سيطل على متابعي الموقع ببث مباشر.

ويجدر الإشارة إلى أن الموقع يحظى بشعبية لدى العاملين في الجنس الذين ينشرون محتوى للبالغين فقط.

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