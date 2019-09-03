تشارليز ثيرون بلوك جديد استعداداً لتصوير Fast & Furious 9

اجتمع طاقم التمثيل لتصوير فيلم Fast & Furious 9 في لندن بعد تحديد تاريخ الإصدار المقرر في شهر مايو 2020 حيث من المقرر عودة النجوم فين ديزل ومايكل رودريغز وديم هيلين بالإضافة إلى تشارليز ثيرون.

وخلال ساعات الصباح الباكر من أمس الإثنين نشرت تشارليز صورةً لها في كواليس الفيلم الجديد حيث ظهرت بقصة شعر جديدة لتتاسب مع دورها في الفيلم التي جاءت بشخصية Cipher

وظهرت تشارليز وهي ترتدي بلوزة سوداء وحمراء، بينما اعتمدت الشعر االقصير جداً ووضعت أقراط هوب صغيرة، وفي صورة أخرى كان خلفها مجموعة من أفراد طاقم التصوير وهم يتجولون في مستودع مليء بالصناديق والحقائب.

وتأتي لقطات كواليس الفيلم هذه بعد إيقاف التصوير لفترة زمنية لتدابير أمنية بعد وقوع دوبلير الفنان فين في مشاهد الأكشن من الشرفة، وإصابته في رأسه ودخوله في غيبوبة.

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