تشارليز ثيرون تتحدث عن تجربتها مع إدمان المخدرات في الـ 20 من عمرها!

اعترفت "تشارليز ثيرون" بأنها متصالحة مع نفسها أخيراً وذلك بعد التخلص من تجربتها مع إدمان المخدرات والتي عاشتها وعانت منها في فترة العشرينيات من عمرها، من خلال مقابلتها مع مجلة " ماري كلير" الفرنسية.

وخلال المقابلة كشفت تشارليز بأنها مستعدة للإستقرار مع أطفالها حتى وإن لم يكن لديها خبرة كافية لذلك، حيث قالت: "كنت في العشرينات من عمري عندما حصلت على جميع مغامرات الحياة من مخدرات، إلى السفر عبر تركيا لمدة أربعة أشهر وأنا أحمل حقيبة ظهر فقط، لذلك بحلول هذا الوقت أنا مستعدة الآن لتربية أطفالي والاستقرار معهم"، وأضافت: "لا تريد أن تكون في سن الـ80 وعلى فراش الموت، وتتساءل عما قد يحدث لك لوحدك".

وأوضحت تشارليز تفاصيل اكتشاف علاجها من إدمان المخدرات، حيث قالت: "كانت إحدى أسباب ذهابي للعلاج له علاقة كبيرة بحياتي السابقة في جنوب إفريقيا، حيث كنت أعيش مع والدي الذي يعاني من إدمان الكحول كل يوم، ولقد عانيت من الشك والخوف، مما جعلني أفكر بأطفالي في المستقبل وكيفية خلق حياة جيدة لهم".

وفي النهاية اعترفت تشارليز بأنها تعاني من الوسواس القهري، حيث قالت: "أنا بالتأكيد أعاني من الهوس، هو جيد بالنسبة لي، أنا أركز بشدة على الأشياء التي أهتم بها حقاً، لكني أواجه بعض الوسواس القهري، حيث يجب أن أقوم بتنظيم جميع الأشياء التي أمامي، لأشعر أنها تحت سيطرتي".

ومن الجدير بالذكر، أن شارليز ثيرون تبنت طفلين من جنوب إفريقيا واحدة فتاة والآخر صبي، لكنها قدمت جاكسون للعالم أنه كفتاة، وذلك بسبب اكتشافها ميوله الجنسية.

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