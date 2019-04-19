تشارليز ثيرون تكشف سبب ارتداء ابنها ملابس كالفتيات..ووالدتها المُلامة!

أثارت النجمة الأمريكية "تشارليز ثيرون" الجدل حينما التقطت عدسات الباباراتزي صورة تجمعها مع طفليها المتبنيان، حيث شوهدت ممسكة بيد ابنها "جاكسون" الذي ألبسته فستانًا طويلًا كالفتيات.

صرَّحت "تشارليز ثيرون"، البالغة من العمر 43 عامًا، أنها تربي ابنها الأول "جاكسون" كفتاة، بعدما عرَّفته للعالم كصبي، مُشيرةً أن السبب يعود لكلماته التي نطق بها في الثالثة من عمره، تقول: "أعتقدت أنها فتى أيضًا، حتى نظرت إليّ بعمر الثالثة، وقالت: "أنا لست فتى!."

وأوضحت أن لديها ابنتين جميلتين لتربيتهما، وتوَّد حمايتهما كأي والدين، كما أن القرار لا يعود لها بشأن ميولهما الجنسي والكيفية التي يرون نفسها بها.

وتأتي صراحة "ثرون" المُطلقة بسبب التربية التي تلقتها من والدتها، التي أنشاتها على قول الحقيقة وعدم الخوف من قول ما يجب قوله، حيث وضعت اللوم على والدتها، تقول: "نشأت في بلدة يعيش فيها الناس أنصاف الحقيقة والكذب، ولم يتجرؤوا على وقل الحقيقة، ونشأت عكس هذا.. علَّمتني والدتي لقول ما يجب قوله.

يجدر الإشارة إلى أن "ثيرون" عاشت حياة صعبة للغاية، فقد شهدت واقعة إطلاق والدتها النار على والدها المخمور دفاعًا عن النفس، حيث كانت الأخيرة تتعرض للإساءة المنزلية، وهذه المحنة ألمهتها في الظهور في حملات لزيادة الوعي بالإسارة المنزلية.