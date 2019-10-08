تشارليز ثيرون تكشف سر الدعامة السوداء على يدها خلال مقابلتها مع جيمي كيميل

كشفت النجمة "تشارليز ثيرون" عن سبب ارتدائها دعامة اليد خلال مقابلتها مع جيمي كيميل أمس الاثنين، وذلك بعد أن أثارت يدها تساؤلات العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان دعامة الإبهام هو الموضوع الأول في البرنامج حيث صرّحت تشارليز بأنها أصابت نفسها أثناء تصوير فيلمها الجديد The Old Guard حيث قالت: "لقد قمت بتمثيل فيلم أكشن وعند التصوير أصبت وأنا أقاتل".

وأما عند سؤالها عما إذا كان هذا لاقفاز مخصصاً، أجابت تشارليز مازحةً: "الناس العاديون لديهم واحدة تشبهها"، وتابعت: "إنها تشبه النسيج وقد صُنعت لساعات".

وأضافت إلى حديثها: "لقد كنت أتجول مع هذه الإصابة لمدة شهرين، لم أكن أعرف أنه شيء لقد كنت قوية".

وتروّج تشارليز حالياً لفيلم Addams family حيث تلعب دور مورتيسيا، وأجابت عند سؤالها عما إذا كان أطفالها يعرفون أنها صوت مورتيسيا: "أعتقد ذلك"، كما تلعب دور كيلي في الفيلم الكوميدي الجديد Bombshell.

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