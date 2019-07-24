تصرفات ليندسي لوهان الغرورية تثير إزعاج هذا النجم.. ماذا فعلت؟

ستنضم النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب الأمريكي The Masked Singer، إلى جانب الكوميديان "ديف هاغز"، "دامي مينوغوي"، و"جاكي أو هيندرسون".

وتحدَّث "ديف" عبر برنامجه الإذاعي Hughesy & Kate حول لقائه الأول المُريب بـ"ليندسي" في موقع تصوير البرنامج يوم الإثنين الماضي، حيث كانت مُحاطة برجال الأمن حينما التقت به وبأعضاء لجنة التحكيم الآخرين، وأشار أنه حينما تقدّم منها لتعريف نفسه، أجابت بغرور "أعلم ذلك"، دون أن تظهر حماستها للقائه.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب "ديف" عن انزعاجه من تصرفاتها المبالغ بها، فهي تقضي فترة طويلة بتدخين السجائر، ما دفعهم لإكمال ورشتهم التدريبة دون تواجدها وتأخرها لـ15 دقيقة، كما أنها عبَّرت عن استيائها للقوانين التي تفرض عليها التدخين في السلالم، فهي من الشخصيات التي تحب خرق القوانين على الدوام.

من جهة أخرى، أشار "ديف" إلى أن النجمة سيدة جيدة، وهو سعيد لتواجدها في البرنامج.





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