تطبيق يكشف شبيهك من النجوم.. وشقيقات كارداشيان نسخة طبق الأصل عن هؤلاء!!

جن جنون مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق تطبيق "Gradient" الذي يصوِّر المرحلة الانتقالية بين الفرد والنجم الذي يشبهه بالملامح، ويبدو أن عائلة كارداشيان- جينر من أشد المعجبات بالتطبيق.

استخدمت صور شقيقات كارداشيان- جينر لمعرفة النجم الذي يشبهنه ويتشاركن معه الملامح ذاتها تقريبًا، حيث وجد أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تتشابه ملامحها بالمغنية الأسطورية "شير"، كما أن شقيقتها الكبرى "كورتني كارداشيان" وجد أنها تشبِّه المغنية الراحلة "أودري هيبرو".

في حين أن "كايلي جينر" تشبه صديقتها المقرَّبة الشقراء "ستاسي بيبي"، و"كلوي كارداشيان" نسخة عن والدتها "كريس جينر"، بينما "سكوت ديسك" لوحظ شببه بالنجم الأمريكي "براد بيت" والممثل الشهير "جاريد ليتو".

يعمل التطبيق على مقارنة صورتك المرفقة بأرشيف الصور الخاص بالنجوم، وبعد إيجاد النجم الذي يشبهك تقريبًا، يستعرض لك المرحلة الانتقالية بين شكلك وشكل النجم الذي يشبهك عبر نشر أربعة صور.

وهنا نستعرض بعض أفراد عائلة كارداشيان والشخصيات التي تشبههم:









