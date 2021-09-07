تعاون يجمع كريس هيمسورث مع طيران الإمارات.. وجولة من الخيال في معرض اكسبو 2020

في محاولة للترويج للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال معرض إكسبو 2020 القادم، تعاونت شركة طيران الإمارات- الشريك والناقل الرسمي لمعرض إكسبو- مع الممثل الأسترالي كريس هيمسورث في حملة عالمية جديدة، تم تصويرها مسبقًا ونشرها للعالم هذا الاسبوع.

حملة الفيديو التي تبلغ مدتها دقيقة ونصف، والتي أخرجها المخرج روبرت سترومبيرج الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، تأتي بعد أقل من 30 يومًا من افتتاح معرض إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر في دبي.

ويمكننا سماع كريس هيمسورث ، الذي اشتهر بشخصية البطل الخالق "ثور"، في بداية الفيديو: "هل تريد أن ترى المستقبل ، هيا ... هذه دبي وهذا هو أعظم عرض في العالم"، قبل أن ينقل المشاهدين من شواطئ دبي الشهيرة وعبر أفقها المذهل إلى موقع إكسبو 2020 دبي لإلقاء نظرة خاطفة على ما يخبأ في أجنحة الدول المشاركة، إلى الموسيقى التصويرية لأوركسترا جين وايلدر "Pure Imagination" التي أعيد تصويرها بواسطة أوركسترا مكونة من 70 فردٍ وتضم جوقة للأطفال.

وسلَّطت الحملة الإعلانية المستقبلية الضوء على تركيز إكسبو 2020 القادم على موضوعات الاستدامة والتكنولوجيا والابتكار والإبداع.

نظرًا لتصوير الفيديو في عام 2019 ، بينما كان موقع إكسبو 2020 لا يزال قيد الإنشاء فإنه يستخدم عددًا لا يحصى من الرسوم المتحركة والمرئيات CGI للتعبير عن الشكل الذي سيبدو عليه الحدث.

وفي بيان صحفي، قال كريس هيمسورث : “في عام 2019، دخلت في شراكة مع طيران الإمارات ومعرض إكسبو 2020 دبي للمساعدة في نشر الوعي حول حدث مهم حقًا للعالم. لدينا جميعًا القدرة على تشكيل مستقبل أفضل، وقد أظهر لنا العام ونصف العام الماضي أن الاحتمالات لا حصر لها عندما نجمع عقولنا معًا. في إكسبو 2020 دبي، سوف يجتمع العالم بروح التعاون لتقديم حلول واقعية تعود بالفائدة على الأجيال القادمة. إذا كنت قادرًا على السفر وتشعر أنه آمن، أتمنى بصدق أن تتمكن من تحقيق ذلك ".

في محاولة مستمرة لتشجيع السائحين على زيارة معرض إكسبو 2020، تقدم طيران الإمارات أيضًا تذاكر مجانية ليوم إكسبو للعملاء الذين يسافرون عبر دبي في أي وقت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.