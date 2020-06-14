تعرف على أجمل النساء لعام 2020..وتايلور سويفت في المركز الأخير



العالم مليءٌ بالنساء الجميلات والفاتنات ممن يجذبنا بملامح وجههن وسحر عيونهن وجسدهن الممشوق، وبالتأكيد كل دولة تمتلك جينات جمالية تميزها عن الدول الأخرى.

وحين السؤال حول من هي أجمل امرأة في العالم؟ يتبادر إلى ذهنك مجموعة ضخمة من النجمات العالميات من مختلف أنحاء العالمي اللواتي يتمتعن بجمال أخاذ وكاريزما مميزة.

وهنا نستعرض قائمة أحمل النساء في العالم لعام 2020 ممن يتمتعن بالثقة، الذكاء، الجاذبية، والناجحات في مجال عملهن:

1. هاندي إرسيل

هاندي إرسيل هي ممثلة تركية تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعتبر أجمل امرأة في العالم. هي ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية وعارضة أزياء ووجه إعلاني للعديد من الوكالات، كما أنها معروفة بدورها في مسلسل Aşk Laftan Anlamaz باسم Hayat Uzun، وجذبت الأنظار بجمالها وجذابيتها.





2. ليزا سوبيرانو



تشتهر الممثلة الأمريكية- الفلبينية بمظهرها الجذاب، وحصلت على لقب أشهر وجه إعلاني لعام 2018 من مجلة Campaign Asia Magazine، كما ظهرت أيضًا على موقع Vogue الإلكتروني حيث تحدث مصممة الأزياء بيري بيري عن خيارات الأزياء الخاصة بها.

3. نانا إيم جين اه



تعتبر المغنية الكورية الجنوبية "نانا ايم جين آه" ثالث أجمل امرأة في العالم، وشاركت في العديد من الأفلام الصينية وكوجه إعلاني للعديد من الوكالات بسبب جاذبيتها ومظهرها البريء؛ لذا فهي تتصدر ترتيب "أجمل النساء الكوريات".

4. ديبيكا بادكون



تعتبر الممثلة الهندية "ديبيكا بادكون" أعلى الممثلات أجرًا في عالم بوليوود نظرًا لجمالها ورشاقتها ومهارتها العارية في التمثيل.

5. بريانكا شوبرا



بلا شك تتمتع الممثلة الهندية بجمال استثنائي يميزها عن غيرها من النجمات، حتى أنها حصدت لقب ملكة جمال العالم لعام 2000، كما حصلت على العديد من الجوائز بسبب أدوارها المميزة في التمثيل.

6. سيلينا غوميز



سيلينا غوميز هي ممثلة ومغنية ومنتجة أمريكية، وحظيت على شهرة كبيرة لمشاركتها في المسلسل التلفزيوني تعاونها مع "ويزاردز أوف ويفرلي بليس"، وبغض النظر عن جمالها الاستثنائي، فهي تمتلك جمال داخلي وقلب طيب يدفعها لعمل الخير.





7. كريستين ستيورات



كريستين جايمس ستيوارت هي ممثلة ومخرجة أمريكية، بدأت حياتها المهنية في التمثيل عام 1991، لكنها حصلت على إشادة كبيرة بدورها الشهير في فيلم Twilight.

8. فاهريا إيفجين



تعتبر الممثلة التركية "فاهريا إيفجين" من أشهر النجمات في تركيا، كما تتمتع بجمال استثنائي لرسمة عيونها الساخر وفكها المثالي، بالإضافة إلى ابتسامتها الساحرة.

يذكر أن فهريا ولدت لأب تركي وأم ألمانية، كما تتحدث أربع لغات بطلاقة وهي التركية، الألمانية، الإنجليزية، والإسبانية.

9. إيما واتسون



تعد الممثلة الإنجليزية عشق الملايين من أنجاء العالم، فقد اشتهرت بدورها في سلسلة أفلام Hatty Potter بشخصية "هيرميون غرينجر" الفتاة الذكية والعبقرية.

10. تايلور سويفت



يكمن الجمال في عيون حاملها، وهو ما ينطبق على الممثلة الأمريكية "تالور سويفت" التي تتمتع بجمال لا يشيخ على الإطلاق.

