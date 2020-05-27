تعرف على أحمد ابن عم "كاردي بي".. يشبهها فعلًا؟!

لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا، فالمكياج يغيِّر الكثير بملامح الوجه، فهناك حيَّل لإبراز عظمة الوجنتين، أو تكبير الشفاه، أو حتى تصغير الأنف بقليل من الكونتور.

وفي وقت سابق، انتشرت صور لمغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" وهي تتجوّل في أحد المراكز التجارية بمدينة ميامي الأميركية مُرتديةً فستانًا نيلي اللون قصيرًا ضيقًا ومفتوح الصدر، ولم تطبق أي مستحضرات تجميل على بشرتها، بينما غطَّت شعرها بشال ملوَّن التف حول رأسها، وبالتأكيد بدت أكبر عمرًا ببشرة شاحبة وهالات سوداء تحت عينيها.





ونظرًا لشكلها المختلف كليًا، تساءل أحد معجبيها حول مدى حقيقة صلتها بالصور، فغرَّد عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "كاردي بي هي هذه أنت؟"، لترد عليه بشكل صادم: "لا، إنه ابن عمي أحمد".

والمثير للصدمة كان استخدامها اسمًا عربيًا لا أجنبيًا، فكان بإمكانها استعمال اسم "روبرت" أو "توم"، أو أي شيء آخر.

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