تعرف على أسرار ميغان ماركل لبشرة أكثر جمالًا.. وتقنية غوا شا لتبدي في العشرين من عمرك!

تتمتع دوقة ساسكس "ميغان ماركل" على بشرة رائعة الجمال حتى بعد إنجاب طفلها الملكي الأول، ولا تزال تتمتع بذلك البريق الشبابي رغم أنها بعمر 38 عامًا.

وعلى الرغم من أنها أصبحت أكثر خصوصية بشأن نظامها الغذائي وروتين الجمال والحياة العامة منذ وصولها إلى مكانتها الملكية، فمن الواضح أنها لا تزال تكرس وقتها للعناية ببشرتها، ناهيك عن امتلاكها سابقًا مدونة نمط حياة شهيرة تسمى The Tig، والتي ركزت على الطعام والسفر والموضة والجمال.

وهنا نعرض بعض أسرار "ميغان ماركل" الجمالية:

1. تقشير البشرة بانتظام لتجديد خلايا الجلد

تعتمد "ميغان ماركل" للحفاظ على بريقها وتوهج بشرتها على منتجات التقشير المفضلة لديها من بينها Tatcha The Rice Polish الذي يبلغ سعره على 65 دولار أمريكي، وهو عبارة عن نوع من الرغوة الذي يمنح البشرة تقشيرًا دقيقًا.

وأشارت الأخصائية الجلدية "كاتي بيليوناي" أن التقشير يعتبر خيارًا رائعًا لمنح بشرتك بشرة متجددة وأكثر إشراقًا.









2. تدليك البشرة لتقليل علامات الشيخوخة المبكرة

قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من دهن الكريم على بشرتك، إلَّا أن "ميغان" تفضل ممارسة تمارين خبيرة التجميل "نيكولا جوس"، فهي ترى أنه يعمل على نحت عظام الوجنتين والفك، كما يساعد على تعزيز وزيادة تدفق الدم إلى الجلد في البشرة.

وقد وجدت إحدى الدراسات التي شملت 20 امرأة فوق سن 65 عامًا أن جهاز تدليك الجلد المستخدم مع كريم مضاد للشيخوخة يعزز فوائد الكريم ويقلل من الترهل، وفقًا للبحث المنشور في مجلة PLoS One لعدد شهر مارس عام 2017.

كما نظرت دراسة أخرى في تأثيرات ممارسة 30 دقيقة من "يوجا الوجه" كل يومين على الأقل لدى النساء فوق سن الأربعين، ووجدت أنه بعد 20 أسبوعًا أصبح الخدين العلوي والسفلي أكثر امتلاءً.

خيار آخر هي تقنية غوا شا Gua Sha ، والذي يتضمن أداة صلبة تمررها عبر بشرتك ويقال إنه يقدم فوائد مماثلة لتدليك الوجه، فهو يحفز تجديد الكولاجين في الجلد.

3. تفضل استخدام البرايمر على كريم الأساس

إذا كان هدفك الظهور بمظهر طبيعي لكن مع تغطية عيوب البشرة، فيفضل اتباع نصيحة "ميغان" باستخدام برايمر Laura Mercier Illuminating Primer، الذي يبلغ سعره 38 دولار، فهي تضعه بشكل يومي بعد المرطب لإضفاء توهج ندي للبشرة.

ولا بد الإشارة إلى أن ترطيب البشرة لا يقل أهمية عن استخدام البرايمر، فالترطيب يساعد على إصلاح عيوب الجلد وتحسين لون البشرة وملمسها ونعومتها. والترطيب مهم بشكل أساسي لأن البشرة الجافة تحتوي على تشققات صغيرة تسمح بدخول المواد المهيجة إلى الجلد، كما تسمح بإفراز مادة الهيستامين والبروتينات المسببة للالتهابات التي تضر بوظيفة الجلد

4. تنظيف البشرة قبل النوم

في لحظات الكسل، قد ترغب في الذهاب إلى الفراش دون غسل وجهك أولاً، لكن عليك اتباع نصيحة "ميغان" في تنظيف بشرتك بقطعة قماش خاصة لإزالة الشوائب والمواد العالقة على البشرة، فهي تفضل استخدام منشفة Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths والتي تبلغ سعرها 8 دولار.

لكن لا بد أن تدرك أن بشرتك غير نظيفة تمامًا، فالمنشفة تزيل المكياج والزيوت الزائدة فحسيب، لكنها بالمقابل قد تترك بقايا على الجلد تزيد من خطر الجفاف أو التهيج.