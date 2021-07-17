تعرف على أصغر راكب يصعد الفضاء على متن رحلة جيف بيزوس

من المقرر أن تنطلق أولى رحلات شركة بلو أوريجين التي يمتلكها الملياردير ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس الأسبوع المقبل للفضاء الخارجي من أجل الإنضمام لعالم السياحة الفضائية وذلك بعد فترة قليلة من نجاح الرحلة التي أطلقتها شركة فيرجين غالاكتيك وكان على متنها مالكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وأفادت صحيفة " نيويورك تايمز "، أنه سينضم لطاقة الرحلة المكون من 4 أشخاص مدنيين، أصغر راكب يصعد على متن رحلة فضائية وهو الطالب في مجال الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن والبالغ من العمر 18 عاماً فقط ووالده هو جو دايمن الذي يُدير إحدى الشركات الإستثمارية في هولندا.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

وأصبح دايمن أصغر راكب يذهب للفضاء بعد إنسحاب الشخص الذي دفع مبلغ 28 مليون دولار والذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الأن في مزاد من أجل المشاركة في أول رحلات شركة لو أوريجين الفضائية ولكن بسبب إختلاف المواعيد لن يتمكن هذا الشخص من الصعود على متن الرحلة الفضائية.

ووفقاً للصحيفة فإن دايمن هو أول عميل يدفع للشركة من أجل المشاركة في رحلة الشركة الإفتتاحية للفضاء الخارجي وهذه الرحلة ستجمع على متنها أصغر وأكبر شخص يصعدان للفضاء فالأصغر هو دايمن أم الاكبر هي الطيار والي فانك البالغة من العمر 82 عاماً، وسيرافق الرحلة ايضاً مؤسس الشركة جيف بيزوس وشقيقه مارك بيزوس.

وصرحت شركة بلو أوريجين في بيان لها أن دايمن يسعى للحصول على رخصة عمل كطيار ويستعد للإلتحاق بجامعة أوترخيت بهولندا لدراسة مجال إدارة الإبتكار و علم الفيزياء.

وأفادت بلو اوريجين ايضاً أن والد دايمن هو الذي دفع ثمن تذكرة الرحلة الفضائية ولكن لم تفصح الشركة في بيانها عن المبلغ المحدد الذي تم دفعه.

وأكتفت الشركة فقط بالتأكيد على أن هذه الرحلة هي بمثابة حلم لدايمن سوف يتحقق على أرض الواقع لأنه كان يهتم كثيراً بالفضاء والقمر والصواريخ منذ أن كان طفلاً في عمر الرابعة.

وبهذه الرحلة يحتدم التنافس بين ثلاثة من أغنياء العالم في مجال السياحة الفضائية وهم جيف بيزوس، ريتشارد برانسون وإيلون ماسك.

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