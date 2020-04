تعرف على الممثلة الإباحية صوفي بروساوكس.. 5 معلومات تعرفها للمرة الأولى

🇫🇷 « Vivons heureux, vivons cachés » ...mais un peu d’amour dans ce monde de brutes, ça fait du bien. Je remercie Dieu tous les jours pour ma merveilleuse famille et mes amis, qui sont aussi ma famille même sans partager le même sang, et je vous souhaite à tous autant de bonheur et d’amour, de garder vos proches dans votre cœur en cette période difficile, qui aura une fin, on en ressortira tous plus forts. 🇬🇧 Thanking God everyday for blessing me with such a beautiful family and amazing friends. I wish that much on everyone, keep safe and positive, sending a lot of positive vibes to the world 🙏. PS : all this time you thought @champagnepapi was dark-haired...but Adonis’s parents are really blonde 😱😂

