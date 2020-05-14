تعرف على قائمة أجمل 100 وجه في العالم.. هنا الزاهد وهايلي بالدوين من بينهم

في كل عام، يتلقى مجموعة من النقاد المستقلين من جميع أنحاء العالم، تحت مظلة مسابقة TC Candler ، اقتراحات لقائمة أجمل 100 وجه في العالم.

كشف الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" " tccandler" عبر موقع "إنستغرام" قائمة أجمل وأوسم وجه في العالم لعام 2020، حيث تنافس أكثر النجوم والنجمات وسامة حول أنحاء العالم، وتضمنت القائمة اسمين عربيين لا نختلف على وسامتهما.

شملت القائمة مجموعة من أشهر النجوم الأوروبيين، والأتراك، والعرب، بالإضافة إلى نجوم بوليوود والكوريين ممن يمتلكون جمال استثنائي ومميز.

ومن بين الوجوه العربية التي شملتها القائمة، الفنانة المصرية "هنا الزاهد"، التي تعتبر من أكثر الفنانات العربيات جاذبية، ومن الرجال اختير الفنان الفلسطيني "محمد عساف".

وهنا نعرض أهم الأسماء وألمعها في القائمة:



1. مايكل بي جوردن

2. هايلي بالدوين

3. كريس بين

4. هنا الزاهد

5. محمد عساف

6. براد بيت

7. صوفي تيرنر

8. بينيلوب كروز

9. بليك ليفلي

10. جيجي حديد

11. زيندايا

12. دواين جونسون

13. كاميلا كابيو

14. تشارلي داميليو

15. تيموثي شالاميت

16. آريانا غراندي

17. سيلينا غوميز

18. هنري كافيل

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