تعرّفوا على عادات فتيات كارداشيان الغريبة في الطعام

لدى جميع الناس عادات أكل غريبة وغير عادية سواء شرب عصير المخلل المتبقي أو تناول البيتزا بالشوكة.

لكن طقوس فتيات كارداشيات في الطعام غريبة تماماً وإليك ستة من أغرب عادات الطعام لعائلة كارداشيان الشهيرة:

1- طريقة كورتني كارداشيان الغريبة في تناول الكيت كات

في عام 2016 شاركت كورتني مقطع فيديو على يوتيوب حيث قامت بتفصيل طريقة ست خطوات لتناول الشوكلاتة والتي تعلمتها من شقيقتها الصغيرة كيم عندما كانوا أطفالاً.

وبدأت كورتني بتقسيم الكيت كات بالعرض قبل تناول الشوكلاتة من كل طرف وجانب ثم أكلته طبقة تلو الأخرى قبل الانتهاء من القطعة الوسطى وأوضحت كورتني أنه بمجرد أن يحاول الشخص ذلك فلن يأكل الكيت كات بنفس الطريقة مرة أخرى.

2- علاقة كايلي جينر المثيرة بالشوكلاتة

نحن نعرف كايلي جينر كنجمة تلفزيون واقعي ومالكة شركة مستحضرات التجميل ولكن وصفت بأنها "خبّازة ماهرة" فعلى مر السنين عرضت العديد من ابداعاتها ولكن هذا لا يعني بأنها من محبي الحلويات.

فهي تكره كعكة الشوكلاتة بالرغم من انها تحب الشوكلاتة إلى حد كبير لأنه لديها خزانة في مطبخها مخصصة إلى حد كبير لأشكال مختلفة من أنواع الشوكلاتة من الأبيض إلى الغامق ولكن عندما يتم خبزها لا تحبها كايلي.

3- اختراق كيم كارداشيان للـ M&M

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فيديو عبر حسابها الخاص على "تويتر" أخبرت فيه المعجبين أنه يجب استخدام الميكرويف لمدة 30 ثانية ووضع M&M للحصول عليه ذائبة.

والهدف هو أن يكون ذائباً من الداخل ومقرمش من الخارج وقالت: "هذا هو سر حياتي يارفاق"، وتابعت: "إنه مرضي للغاية في فمك فمن فضلك حاول ذلك مع شخص ما".

4- كيندال جينر تشرب الكثير من الشاي

هناك حدود لشرب الشاي كوباً واحداً أو كوبين ولكن هناك هناك لشرب الشاي بمقدار معيّن، إلا أن كيندال جينر تبالغ في شرب الشاي.

فكشفت كيندال بأنها من اكبر عشاق الشاي ولديها عادة شرب ما يقارب 12 كوب في اليوم.

5- كورتني كارداشيان لديها خدعة حلوى أخرى

اذا كنت تعتقد أن طريقة أكل كورتني للكيت كات غريبة فانظر إليها كيف تأكل زبدة الفول السوداني.

حيث أنها تأكل كل الشوكولاتة من الخارج أولاً، ولكن بمجرد وصولها إلى زبدة الفول السوداني، تقوم بتقطيعها بأصابعها وتناولها قطعة قطعة بدلاً من وضعها في فمها.

6- كلوي كارداشيان وبسكوت الأوريو

تصدرت كلوي عناوين الصحف في عام 2015 عندما نشرت صورة تظهر جرارًا ضخمة مليئة بأنواعها المفضلة من البسكويت بما فيها الأوريو حيث تم الاحتفاظ بها بالطريقة الأكثر مثالية.

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