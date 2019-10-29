تعرَّف على أثرى نجوم بريطانيا دون سن الثلاثين.. أديل خارج المنافسة

نشرت مجلة "هييت" قائمة أثرى نجوم بريطانيًا دون سن الثلاثين، واحتل النجم العالمي "إد شيران" المركز الأول بثروة ضخمة تقدر بـ218 مليون دولار أمريكي.

تمكَّن "إيد شيران" مُضاعفة ثروته من 121 مليون دولار عام 2017 إلى 218 مليون دولار؛ وذلك بفضل جولته الغنائية العالمية "Divide Tour" التي حققت أرباحًا هائلة وحطَّمت رقمًا قياسيًا لمدة عامين، حيث كانت المغنية البريطانية "أديل" تحظى بهذا المركز السنوات الماضية، ونظرًا لتعديها سن الثلاثين فأزيحت من المنافسة.





بينما احتل نجم فيلم "Harry Potter"- دانييل رادكليف"- المركز الثاني بثروة بلغت 115 مليون دولار، بينما حصلت زميلته في الفيلم "إيما واتسون" المركز الرابع بثروة تقدر بـ73 مليون دولار، في حين احتل المركز الأخير "زين مالك" (26 عامًا) بثروة قدرها 49 مليون دولار.

وهنا نعرض قائمة أثرى النجوم البريطانيين دون سن الثلاثين: