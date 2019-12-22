تعميد طفلا فيكتوريا وديفيد بيكهام.. وهؤلاء أبائهم بالمعمودية (صور)

عقدت مصممة الأزياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" حفل تعميد لابنها "كروز" وابنتها "هاربر" بحضور مجموعة ضخمة من النجوم والمشاهير العالميين.

شاركت "فيكتوريا بيكهام" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة عائلية تجمعها بأطفالها ونجوم آخرين، وكشفت أن النجمين الذين وقع عليهما الاختيار في أن يكونوا أباء طفليها بالمعمودية هم؛ النجمة الأمريكية "إيفا لونغوريا"، والمغني الشهير "مارك أنتوني"، ومصفف الشعر "كين بافيز"، ووكيل الأعمال الرياضي "ديفيد غاردنر".

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفيد أن "فيكتوريا" وزوجها لاعب كرة القدم العالمي "ديفيد بيكهام" خططا للاحتفال بمعمودية ابنيهما "هاربر" (8 أعوام) و"كروز" (14 عامًا) بإقامة حفل ضخم وفخم في مزرعة كوتسوولدز، وكان من بين المدعويين المغني البريطاني "إلتون جون" و"ليف تيلير".

ونشرت "فيكتوريا" صورة ساحرة لعائلتها برفقة أبائهم بالمعمودية عبر "إنستغرام"، وكتبت: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بأطفالي وشكرًا لعائلتي وأروع عرابين، نحن نحبكم".

كما نشرت "فيكتوريا" صورة لـ"هاربر" مُرتديةً فستان طويل ذهبي اللون وشعرها معقود للخلف على شكل كعكة، في حين اختار "كروز" بدلة سوداء أنيقة نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق سوداء، وأرفقتها بتعليق، جاء فيه: "اليوم الأكثر فخرًا هو اليوم؛ لمشاهدة تعميد هاربر و كروز أمام أصدقائنا وعائلتنا."

ويجدر الإشارة إلى أن مصفف الشعر أحد الأصدقاء المقربين لـ"فكتوريا" منذ عام 2006، حيث أشارت إليه الأخيرة ممازحةً على أنه زوجها البديل، كما أنها و"ديفيد" صديقان مقربان لـ"مارك" منذ فترة إقامتهما في مدينة لوس أنجلوس.