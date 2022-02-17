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تفاصيل جريمة قتل العارضة الباكستانية "قنديل بالوش".. والافراج عن القاتل

منشور 17 شباط / فبراير 2022 - 07:37
قنديل بالوش
قنديل بالوش

أثارت وفاة عارضة الأزياء الباكستانية   "قنديل بالوش"  التي تلقب بـ كيم كارداشيان صدمة كبيرة في باكستان، حيث تصدّرت الصحف المحلية والعالمية وقت حدوثها قبل سنوات.

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تفاصيل وأسباب حادثة مقتل عارضة الأزياء الباكستانية

وقعت هذه الحادثة الصادمة قبل سنوات وتحديدًا في عام 2016 حين قام شقيق المغدورة قنديل بالوش بقتلها خنقًا، حيث اعزى السبب أنها تمرّدت على العادات والتقاليد الباكستانية والمتبعة لديهم في عائلتهم.

وكانت الراحلة  قنديل ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" حيث نشرت الكثير من الصور الشخصية لها ومقاطع الفيديو، حتى انها لقّبت بـ "كيم كارداشيان العرب".

واثارت قنديل وقتها جدلاً كبيراً في البداية بسبب مشاركتها في برنامج باكستان ايدول وذلك في عام 2013 فاتخذت كيم كارداشيان قدوة لها وهذا سبب تسميتها بذلك وتحدّت العادات والتقاليد، وشكلت حادثة قتلها صدمة كبيرة في العالم، وتم القاء القبض على شقيقها من أجل محاسبته

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محمد وسيم قاتل قنديل بالوش

الافراج عن قاتل قنديل بالوش

أفرجت السلطات الباكستانية مؤخرًا عن شقيق وقاتل قنديل وذلك بعد قضائه مدة ست سنوات في السجن بعد اصدار الحكم عليه.

أما السبب وراء هذا الافراج السريع، هو تنازل والدته عن الحق الشخصية لابنتها،  واتخاذها قرار العفو عن ابنها، لتقرر المحكمة تسجيل القضية تحت جريمة قتل بداعي الشرف التي عادة ما يكون الحكم بها مخفف، وعبّرت والدته عن سعادتها الكبيرة بإصدار حكم العفو عن ولدها القاتل وقالت بأنها ممتنة للمحكمة

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