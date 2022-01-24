سلمان خان يكشف عن الجانب الرومانسي له خلال فيديو موسيقي Main Chala

أثار النجم البوليوودي "سلمان خان" ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد إصدار الفيديو الموسيقي المنتظر لأغنية Main Chala.

سلمان خان في فيديو موسيقي Main Chala

صدر فيديو أغنية النجمة "بارجيا جايسوال" تحت اسم . Main Chala ، والتي جاءت بالتعاون مع نجم بوليوود الشهير كانت عبارة عن أغنية رومانسية ظهر فيها سلمان وبراجيا كثنائي رومانسي.

وكانت الأغنية من تقديم وغناء كل من جورو راندهاوا ويوليا فانتور وهي من كلمات شابير أحمد.

وحصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى اكثر من مليون ومئة ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" خلال ساعة فقط من اصدار الأغنية وهي تتزايد باستمرار حيث أن المتابعين مصرّين على رؤية الجانب الرومانسي لسلمان خان.

سلمان خان صاحب الشخصية الرومانسية

وظهر أشهر عازب في الهند نجم بوليوود الوسيم في مقطع الفيديو بإطلالة البنجاني بينما كانت بارجيا ترتدي الساري الأصفر ويمكن رؤية الثنائي وهما يرقصان بطريقة لطيفة مما جعل الجميع يقع بحبهم.

وكان قد سبق لسلمان خان تصوير مقاطع فيديو موسيقية مثل Tere Bina مع "جاكلين فيرناندز حيث كان التصوير في منزله قبل فيروس كورونا.

أعمال سلمان خان الاخيرة

يشارك سلمان خان حالياً في فيلم Tiger3 مع كاترينا كيف بالغضافة إلى فيلم Antim: The Final Truth، والذي يشاركه بطولته صهره عايش شارما.

ويحظى النجم الهندي الوسي بشعبية كبيرة في الهند والوطن العربي