تكلفة خيالية لحفل زفاف جينيفر لوبيز وخطيبها.. تعرف على السعر!

يترقب الجميع حفل زفاف النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" وخطيبها لاعب كرة البيسبول "أليكس رودريغوز".
وفق ما نقله موقع "ياهو"، تعتزم "جينيفر لوبيز" وخطيبها إقامة حفل زفاف على شاطئ ماليبو في شهر سبتمبر المقبل عقب انتهاء النجمة من جولتها العالمية، ويُقال أنه الحفل ستبلغ تكلفته 17 مليون دولار نظرًا للفخامة التي يخطط لها الثنائي.
وستتضمن ديكورات الحفل أزهار غريبة، وسيرحب بالضيوف بكؤوس الشمبانيا الفاخرة، وأطباق شهية من جراد البحر سيشرف عليها رئيس طهاة المشاهير، بالإضافة إلى كعكة متعددة القوالب مُزيَّنة بأزهار صالحة للأكل.
وصرَّح مصدر أن "لوبيز" لا تتوقع سوى حفلًا مثاليًا ابتداءً من الديكورات وانتهاءً بفستان زفافها، حتى أنها سرَّحت ثلاثة متعهدي حفلات، ووظفت شخصًا رابعًا للمهمة.
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