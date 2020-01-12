تنورة ضخمة وبلوزة شفافة.. سيلينا غوميز بإطلالة غريبة خلال العرض الأول لفيلم Dolittle

يبدو واضحاً بأن النجمة "سيلينا غوميز" عادت بقوة إلى الساحة الفنية فبعد صدور ألبومها Rare الجديد يوم الجمعة الماضية، أُعطيت صوتها كشخصية بيتسي في فيلم Dolittle.

وشوهدت سيلينا خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس يوم أمس السبت حيث انضمت إلى مجموعة الممثلين في الفيلم على السجادة الحمراء.

وفاجأت سيلينا الحضور بإطلالتها الملفتة والغريبة والتي تمثّلت ببلوزة من الصوف الوردي الذي تزيّنت بياقة عالية والتي أظهرت حمالة صدرها من أسفلها.

أما الغريب فهو تنسيقها البلوزة مع تنورة ضخمة جداً باللون الأسود والتي جاءت منكمشة من الأطراف وفضفاضة بشكل كبير، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة ووضعت أقراط ماسية متدلية.

وانضم إلى سيلينا نجم الفيلم والذي يؤدي دور البطولة فيه هو روبرت داوني جونيور والذي اختار الظهور ببدلة من المخمل وقميص بنقشة مربعات وباللون الرمادي كما انتعل حذاء رياضي باللون الاخضر.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: