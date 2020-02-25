توم كروز يهرب من إيطاليا خوفًا من فيروس كورونا.. وبيلا حديد سبقته

أفادت الأنباء أن نجم هوليوود “توم كروز” فر من إيطاليا بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حيث تخلى عن تصوي مشاهد من فيلمه القادم “Mission Impossible”.

يزعم أن "توم كروز"، البالغ من العمر 57 عامًا، أجبر على إخلاء موقع تصوير فيلمه الجديد Mission: Impossible 7 بعدما أفادت السلطات الإيطالية أن البندقية منطقة شديدة الخطورة.

وصرح مصدر لصحيفة "ذا صن": "أجريت لقاءات مع المسؤولين لكن الواضح أن هناك خطر كبير في المنطقة، خاصةً أنهم أاكانت هناك لقاءات مع المسؤولين لكن من الواضح أنه ، فيما يتعلق بهم ، هناك خطر كبير في المنطقة خاصةً بتجمع أعداد ضخمة من الأفراد، وطاقم التصوير أعدادهم كبيرة."

وعلى الرغم من التكلفة الهائلة لعملية الإخلاء، يُزعم أنه كان هناك قرار بسحب الفيلم من مدينة البندقية، حيث نقل أبرز النجوم وأكثرهم شهرة في أسرع وقت ممكن.





ويُشار أن "لوكا زايا"، رئيس منطقة فينيتو، ألغى جميع الفعاليات الثقافية والرياضية والعامة، وأمر بإغلاق جميع المدارس والمتاحف، كما ألغى الكرنفال الشهير الذي يقام في مدينة فينيسيا.

وفي وقت سابق، غادرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" برفقة والدتها وشقيقتها "جيجي حديد" من إيطاليا عقب إلغاء أسبوع الموضة في إيطاليا، ونشرت صورة لها على متن الطائرة مُرتديةُ غناء وقائي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.