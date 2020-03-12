توم هانكس برفقة الكرة ويلسون في الحجر الصحي.. والصورة مُزيَّفة!

كشف النجم الأمريكي "توم هانكس" عن إصابته هو وزوجته "ريتا ويلسون" بفيروس كورونا أثناء استعداده لتصوير فيلمه القادم القائم على سيرة النجم الراحل "ألفيس بريسلي" في أستراليا، وهو الآن في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

نُقل توم هانكس وزوجته إلى مستشفى جولد كوست بعد تشخيصه بفيروس كورونا، وانتشرت شائعات تفيد أن طاقم المشفى قرر مواساته ومنحه بعض الرفقة في الحجر الصحي وكان أفضل خيار لذلك هي الكرة الطائرة "ويلسون" التي اشتهرت في فيلمه "Cast Away" الذي يدور حول موظف بشركة فيديكس، تسقط طائرته في المحيط، ليجد نفسه وحيدًا في جزيرة منعزلة، وللحصول على من يؤنس وحدته، يقرر صنع شخصية من كرة طائرة بيضاء عليها طبعة يده ويسميها "ويلسون"، لتنال شخصية الكرة تعاطفًا كبيرًا وشعبية كبيرة.

Gold Coast Hospital Staff Roll In A Volleyball To Keep Tom Hanks Company In Quarantine: https://t.co/2AL3ZVyB9r pic.twitter.com/tKZIQFYIki — The Betoota Advocate (@BetootaAdvocate) March 12, 2020





وانتشرت صورة مفبركة للنجم برفقة الكرة "ويلسون" داخل إحدى المستشفيات، لكن اتضح أنها في الحقيقة التقطت عام 2015 أثناء حضور "هانكس إحدى مباريات الهوكي.

وفي وقت سابق، أعلن بطل فيلم Forrest Gump أنه وزوجته مصابين بالفيروس في منشور شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مُرفقًا بصورة لقفازات داخل سلة قمامة، حيث يتواجد الزوجان في مدينة غولد كوست الأسترالية لتصوير فيلم حول النجم الراحل "ألفيس بريسلي" من إخراج "باز لورمان" من إنتاج شركة "وارنر بروذرز".

وكتب النجم، البالغ من العمر 63 عامًا، في المنشور: " مرحبا يا رفاق، أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، وعانينا من نزلات برد وآلام في الجسم..شعرت ريتا ببعض القشعريرة تجيء وتذهب، وحمى طفيفة جدًا..لذلك لفعل الأمر الصحيح وما هو مطلوب من العالم أجمع، أجرينا اختبار فيروس الكورونا، واتضح أننا مصابان."

واختتم "هانكس" منشوره: ""سنبقي العالم على اطلاع بكل المستجدات، اعتنوا بأنفسكم".

وصل "هانكس" إلى غولد كوست في 26 يناير لتصوير فيلمه القادم، ويشاع أنه يقيم في فندق Peppers Broadbeach، وهو نفس الفندق الذي يقيم فيه مواطن صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، والذي اكتشف أنه أول مصاب بفيروس كورونا في أستراليا.

ويذكر أن الرجل الصيني نقل إلى المشفى في 28 يناير وتأكد أنه مصاب بالفيروس في 29 يناير، ويُشار أنه عاد مؤخرًا من مدينة ووهان وكان مسافرًا برفقة زوجته وطفله.