توم هانكس يصرخ في وجه معجب حاول دفع زوجته أرضًا



هرع النجم الأمريكي، توم هانكس، لمساعدة زوجته بعدما كاد أحد الأشخاص يسقطها أرضًا بسبب تداقع الصحفيين والمارين حولهما أثناء مغادرتهما فندق "ميدتاون" في مدينة نيويورك.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوم هانكس وزوجته يغادران المطعم ومجموعة كبيرة من المعجبين يلاحقونهما من جميع الاتجاهات، وبشكل مفاجئ تتعرقل زوجته بعدما دفعها أحد الأشخاص دون قصد، حيث حاول الأخير الحصول على توقيع هانكس على كرة قدم ويلسون الشهيرة في فيلم Castaway، حينها اشتعل هانكس غاضبًا والتف على المتواجدين وصرخ في وجههم مطالبهم بالابتعاد.





ويمكننا مشاهدة هانكس يدفع المتواجدين إلى الخلف، ويرفع يده أمام الجمهور محاولًا تهدئتهم وإيقافهم، وقال وملامحه تغزوها الإحباط: "هذه زوجتي، اذهب من هنا اللعة عليك.. هل تدفع زوجتي؟".

من بعدها توجَّه الثنائي إلى السيارة التي وقفت في انتظارهما برفقة الأمن، بينما صرح أحد المعجبين، قائلًا:"آسف لذلك توم".

يذكر أن توم وريتا كانا يستمتعان بتناول العشاء معًا بعد حضور فيلمه الجديد Alvis، الذي يلعب فيه دور مدير أعمال المغني توم باركر.

يذكر أن الثنائي التقيا لأول مرة في موقع تصوير مسلسل Bosom Buddies عام 1981، وأصبحا صديقين مقربين للغاية، وأعيد لم شملهما مرة أخرى في موقع تصوير فيلم Volunteers. وبعد انفصال النجم عن زوجته الأولى سامانثا لويس في عام 1987 ، التقى توم وريتا وتزوجا في عام 1988.

واستمر زواج النجمين 34 عامًا ولديهما ولدان ، شيت، 31 عامًا ، وترومان، 25 عامًا.